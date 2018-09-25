Çukurova'nın perilerinin sağlığı VM Medical Park Mersin Hastanesi'ne emanet

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çukurova Basketbol'un sağlık sponsoru, VM Medical Park Mersin Hastanesi oldu.

VM Medical Park Mersin Hastanesi ile Çukurova Basketbol Kulübü arasındaki bir yıllık sağlık sponsorluğu anlaşması, kulübün takım koordinatörü Mustafa Onur Çadırcı ile Hastane Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Egin arasında imzalandı.

Anlaşmanın kente ve spor camiasına hayırlı olmasını dileyen Egin, "Türk basketbolu dünyada yükselen bir değer ve biz de bu sürece katkıda bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Mersin'in gururu olan Çukurova Basketbol ile işbirliği bizim için gerçekten gurur verici. Kente katma değer katan iki değer bir araya geldi. Gönül arzu eder ki, hiçbir sporcumuzun başına bir şey gelmesin, ancak olası bir sağlık sorununda da her biri alanında uzman hekimleri, tecrübeli sağlık profesyonelleri, güçlü teknik alt yapımız ile buradayız. Kulübümüze 2018-2019 sezonunda başarılar diliyoruz" dedi.

Takım Koordinatörü Mustafa Onur Çadırcı da VM Medical Park Mersin Hastanesi'nin takımlarına destek vermesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Perilerin ilk sağlık kontrolü yapıldı

Yeni sezonda Türkiye'yi FIBA Kadınlar EuroLeague'de temsil edebilmek için 8 Ekim'de ön eleme maçına çıkacak olan Çukurova Basketbol Takımı, hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan takım oyuncuları, iç hastalıkları, kardiyoloji, ortopedi bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri EKG ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.