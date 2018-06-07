Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’de (2)

Diğer adaylarla pazarlığı cumhurbaşkanı adayı değil, genel başkan yapıyor. Peki bu beyannameyi kim uygulayacak? Diğer adaylarla stratejiyi kim kuracak. CHP’nin adayının seçileceğine kendi genel başkanı bile inanmıyor ki, millet bunun arkasından gitsin" dedi.

Erdoğan, Tarsus ilçesinde Kazanlı Turizm Bölgesi ve 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi’nin temel atma töreninin ardından Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önündeki mitingde halka hitap etti.

Tarsus’ta muhteşem bir miting yaparak Mersin’e geldiklerini hatırlatan Erdoğan, "Birileri ısrarla Türkiye’yi karalamaya, milletimizin moralini bozmaya çalışıyor. Türkiye’de işlerin nasıl gittiğine biz Mersin’e bakarak anlıyoruz. Toroslar’daki Yörük çadırlarından duman tütüyorsa, meralarında hayvanlar otlamaya devam ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. Anamur’da muz, Erdemli’de limon, Silifke’de Çilek, Mut’ta kayısı bahçelerinde çocuk cıvıltıları eksik olmuyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. Tarsus’taki fabrikaların, limandaki vinçlerin sesleri kesilmiyorsa geleceğimize güvenle bakabiliyoruz demektir. Tüm renkleri ile Mersin halkı yaylada güvenle yaşayabiliyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir" diye konuştu.

"Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nu millet bahçesi yapıyoruz"

Mersin’in tercihini güvenden, huzurdan, istikrardan yana kullanacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, "Sizlerin desteği, erdem, irade ve cesareti ile Türkiye şahlanacak. Bizler 16 yıldır bu ülkeyi hizmet siyaseti ile kalkındırdık. Önümüzdeki dönemde aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yaptıklarımızı anlatıyor, yeni dönem için destek talep ediyoruz. 16 yılda Mersin’e 31 katrilyon tutarında yatırım yaptık. Dile kolay dile. Bunu Bay Muharrem, Bay Kemal anlar mı? Diğerleri zaten anlamaz. Eğitimde 4 bin 475 adet yeni derslik yaptık. 5 bin 500 kişilik yurtlar yaptık. Yeni bir üniversite daha kazandırdık. Biz yaparız onlar yıkar, öyle diyorlar. Mersin’e, Akdeniz Oyunları vesilesi ile 25 bin kişilik bir stadyum kazandırdık. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nu Mersin’e bir millet bahçesi yapıyoruz. Artık benim Mersin’deki kardeşlerim sahile indiğinde, millet bahçesine uğrayacak. Çoluk çocuğu ile millet bahçesiyle yatıp yuvarlanacaklar. İngilizlerin Hyde Parkı varsa bizim de millet bahçemiz var" ifadelerini kullandı.

"Mersin Şehir Hastanesi’nden 15 ayda 3.5 milyon kişi hizmet aldı"

Sağlıkta 13’ü hastane olmak üzere 35 sağlık tesisi kazandırdıklarını, bunların en önemlisinin de bin 300 yataklı Mersin Şehir Hastanesi olduğunu kaydeden Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin görüntüler eşliğinde konuşmasına devam ederek, "15 ayda 3.5 milyon kişi hizmet aldı. Bay Kemal bu senin SSK genel müdürlüğüne benzemez. Bay Kemal’in Genel Müdürlüğünü sizlere izletiyorum. Sene 1998. ’Her yurttaşın hastaneye gitme özgürlüğü var’ diyor. İyi ki söylüyor ha. Sen şikayet makamında değil çözüm makamındaydın Bay Kemal. SSK’ya genel müdür olacaksın gene şikayette bulunacaksın" şeklinde konuştu.

"Biz proje ekibi olarak, onlar yıkım ekibi olarak çalışıyor"

"Biz ne yaptık, tüm hastaneleri ne safhaya getirdik" diyerek şehir hastanelerinin görüntüsü izleten Erdoğan, "Bay Kemal’in yönettiği hastanelere benziyor mu? İşte biz buyuz. Adaylar şehir hastanelerine karşıymış. Ellerine geçerse yıkacaklarmış. Biz proje ekibi olarak çalışıyoruz. Onlar yıkım ekibi olarak gözlerini yollarımıza, köprülerimize, hastanelerimize dikmişler, hepsini yıkacağız diyorlar. İnşallah 24 Haziran’da benim milletim bu zihniyeti sandığa gömecek. Meydanlarda açık açık tüm bu yatırımları durduracaklarını söylüyorlar. Bunlara fırsat verecek misiniz?" diye konuştu.

"Mersin-Antalya arası 4 saate inecek"

Mersin’in bölünmüş yolunu 540 kilometreye çıkardıklarını, Mersin’de 8 katrilyon 305 trilyon olan yol projesinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti; "Akdeniz Sahil Yolu tamamlandığında 10 saatlik yol 4 saate inecek. 184 kilometresi tamamlandı. 2020’de bitiriyoruz. Mut-Karaman arasında Sertavul ile Medreselik arasında viyadük

çalışmasına başladık. Adana-Mersin otoyolunu Karaman’a kadar uzatıyoruz. Bay Kemal yap-işlet-devret modelini bilmiyor. Ama öğrenecek. Bu yolun maliyeti 1 katrilyon 700 trilyon olarak hesaplanıyor. Demiryollarında son 16 yılda çok önemli yatırımlar yaptık. Adana-Mersin demiryolunu yeniledik, süreyi yarı yarıya düşürdük. Osmaniye-Adana arasındaki kesimi önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Kayseri, Niğde, Adana, Osmaniye, Mersin hattını yeniliyoruz. Yenice lojistik merkezini kısmen açtık, tamamı ağustos ayında açılacak. Çukurova Hava Limanı ihale çalışması sürüyor. Mersin’in liman ve tarım şehri kimliğinin yanında sanayi şehri kimliğini de güçlendirip 6 yeni OSB ile yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Turizm’de 4 katrilyonluk yatırımla Antalya Belek’in benzerini Mersin’e kazandırıyoruz. Tarsus Kazanlı’da projeler başlıyor. Yatak kapasitesi 8 bin olan bu bölgede 5 bin yeni istihdam ortaya çıkacak. Bu iki proje ile Mersin’e 65 bin kişiye yeni istihdam oluşturacağız. Pamuklu barajı ile 184 bin dekar alan sulanacak. 6 baraj inşa ettik, 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz. İnşaatı devam eden sulama tesisleri ile 363 bin dekar münbit araziyi daha sulamaya açacağız. Mersin’de çiftçiye 1.5 katrilyonluk destek verdik. 750 göçere güneş enerjisi dağıtarak elektriği Yörük kardeşlerimizin ayağına götürüyoruz. Mersin ülkemizin ve şehrimizin geleceğini 24 Haziran’da bu zihniyete bırakmayacak. Bunun için güçlü meclis, güçlü Türkiye diyor muyuz?"

"Teröre destek veriyorlar"

Konuşmasında, bugünün 7 Haziran 2015 seçimlerinin 3. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, o dönemde yaşananları hatırlatarak, "Bu seçimlerin ardından neler yaptılar hatırlıyorsunuz değil mi? Diyarbakır’da 53 Kürt kardeşimizi şu anda cezaevinde bulunan HDP’nin genel başkanının talimatı ile öldürdüler mi? Şimdi çıkmış cumhurbaşkanı adayı olmuş. Bunu kim ziyaret ediyor CHP adayı Bay İnce. Bunun adı ona destek vermek değil, teröre destek vermektir. Biz sizi zaten tanıyoruz, siz değil misiniz ki demokrasi adı altında Ankara’dan bu terör örgütleriyle yürüyüş yapan. Şimdi ben diyorum ki 24 Haziran’a sandıkta bunlara gereken dersi verin. Saadet Parti’li kardeşlerime de sesleniyorum. Kim kiminle birlikte görün ve gereken dersi verin. CHP’nin açıklamalarında terörle, FETÖ ile mücadele duydunuz mu? Yok. Çünkü beraberler. Sınırlarımızın ötesinden nasıl tacize uğradığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Yaralanan, şehit olan, malı mülkü zarar görenleri hatırlıyorsunuz, kimlerin ülkemizi tehdit ettiğini, ablukaya aldıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Cumhurbaşkanı olarak anayasadan aldığımız yetki ile ülkemizi bu sıkıntılı süreçten çıkarmak için karar aldık. 24 Haziran’da sandıktan öyle bir sonuç çıkaralım ki, işimizi ikinci tura bırakmayalım. Dünya tarihi bir dönüşümden geçerken Türkiye’de kaosa ve istikrarsızlığa fırsat yoktur. Bizi yolumuzdan döndürmek için vesayeti kullandılar, terör örgütlerini sahaya sürdüler, sokakları karıştırmayı denediler, darbeye bile teşebbüs ettiler yine olmadı. 15 Temmuz’da ’meydanlara’ dediğim de sizler meydanlara çıkıp tanklara, toplara karşı durdunuz mu? Allah sizlerden razı olsun" dedi.

"Yatırımları durduracağını söyleyenlerin, Türkiye’yi geleceğe taşıyabileceğine inanıyor musunuz?"

Bugün de ekonomiyi silah olarak kullanıp Türkiye’yi ve hükümeti köşeye sıkıştırmayı denediklerini ifade eden Erdoğan, "Bugün cumhurbaşkanı adayı olarak karşınıza çıkıp tüm yatırımları durduracağını söyleyenlerin, Türkiye’yi geleceğe taşıyabileceğine inanıyor musunuz? Biz istihdamı arttıracağız, yatırımları çoğaltacağız, yapacağız diyoruz onlar yıkacağız, durduracağız diyor, apoleti sökeceğiz diyor. Afrin’de kutlu başarıyı gösteren komutanın apoletini sökeceğini söylüyor. Siyasi partilerin toplantılarına katılamaz diyor. Bay Muharrem o siyasi parti toplantısı değil, TESK’in toplantısı. Kendine gel kendine" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin adaylarının neyin ne olacağını bilmediğini, olup bitenden bir haber olduğunu dile getiren Erdoğan, "Yaptığımız 284 bin dersliğe karşı daha fazlasını yapabiliriz diyorlar mı? 131 yeni üniversite açmışız, bunlara kalsa kapatacaklar. 634 bin kişilik yeni yurt yapmışız, bunlara kalsa çocuklarımızı açıkta bırakacaklar. 520 TL burs rakamına ulaşmışız, bunlara kalsa öğrencilerimizi 20 liraya muhtaç edecekler. 800 bin konut yaptık, bunlara kalsa milletin evini başına yıkacaklar. 540 bin sağlık personeli ile hizmet sunmaya başlamışız, bunlara kalsa hasta bakıcıların doktorluk yaptığı döneme döneriz" şeklinde konuştu.

"CHP’nin adayının seçileceğine kendi genel başkanı bile inanmıyor ki, millet bunun arkasından gitsin"

"Mersin Şehir Hastanesi’nin kapısına bunlar kilit vurur kilit" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı; "Çünkü bunlar bu tür projelere karşı olduklarını açık açık söylüyor. Ne diyor, ’Ben Kanal İstanbul’a karşıyım’ diyor. ’Yerli milli otomobil, ne gerek var onlar geride kaldı’ diyor. Ey Muharrem bak bizim bu yerli milli otomobilimiz elektriklidir. Sen BMW’ye gitmiş gezmişsin. Güzel aferin, ama dersini alamamışsın. Bak biz şimdi bunları yapmak suretiyle inşallah 2021-2022’de kendi otomobilimizi üretir hale geliyoruz. Bölünmüş yolları 6 binden 26 bin kilometre çıkardık. Bin 213 kilometre hızlı tren hattı yaptık. Yenilerini inşa ediyoruz. 29 yeni hava limanını hizmete soktuk. Bay Muharrem yıkacak mısın? Yenilerini yapıyoruz. Muhalefetin adayları tüm bu yatırımları gereksiz görüyorlar. Barajları, içme suyu tesislerini, hidroelektrik santrallerini, orman varlığını söylemiyorum bile. Siz bu kafaya bırakın ülkenin cumhurbaşkanlığını, acaba kendi dükkanınızı, tarlanınız, her hangi bir işinizi emanet edermisiniz? İşte kendi partisine genel başkan yapmadıkları bir ismi, Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı için teklif edenlerin ne olduğu belli değil mi? CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, daha önce genel başkanına ne diyordu. ’Yenildin de yenildin. Bir kere yenildin, iki kere yenildin, üç kere yenildin, dört kere yenildin. Hala ortadasın.’ Peki Bay Kemal ne diyor? ’Gel bakalım Muharrem’. Seçim beyannamesini cumhurbaşkanı adayı okumuyor, genel Başkan açıklıyor. Diğer adaylarla pazarlığı cumhurbaşkanı adayı değil, genel başkan yapıyor. Peki bu beyannameyi kim uygulayacak? Diğer adaylarla stratejiyi kim kuracak. CHP’nin adayının seçileceğine kendi genel başkanı bile inanmıyor ki, millet bunun arkasından gitsin."

Erdoğan, konuşmasının ardından Mersin milletvekili adaylarını halka tanıtarak, 24 Haziran’da destek istedi.