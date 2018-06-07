Bay İnce, kasketle, misket oyunu ile vatandaşı aldatacağını sanıyor, bırak sen onu senin gönlün ne diyor. Benim milletin bunları yutmuyor" dedi. İnce’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayını yıkacağını söylediğini de hatırlatan Erdoğan, "Senin genel başkanın da aynı şeyleri söyledi ama kuzu kuzu geldi. Ama sen o fırsatı da bulamayacaksın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’in Tarsus ilçesinde Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreninde halka hitap etti. Konuşmasına vatandaşların Ramazan-ı Şerifi’ni kutlayarak başlayan Erdoğan, sıcağa rağmen öğle saatinde alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, "Bugün Tarsus bizi bağrına bastı. Biz de sizlerin umudunu boşa çıkarmadık. Mersin’den önce istedik ki Tarsus’a uğrayalım, sizleri bir selamlayalım. Tabi elimiz boş gelmedik, yeni projeler, müjdelerle karşınızdayız. Başbakanken bir iftar sofranızda, şimdi de Cumhurbaşkanı olarak karşınızdayım. Tarsus’a ufuk kazandıracak tarihi projelerin startını veriyoruz. Tek seferde 4 katrilyonluk bir yatırımı Tarsus ve Mersin’e kazandırmış oluyoruz. Bizzat kendim takip ediyorum, Tarsus Kazanlı bölgesinde yaptığımız yatırım, bölge turizmi açısından bir kırılma noktası olacak. 8 bin yatak kapasiteli bu yatırım doğrudan 5 bin kişiye istihdam oluşturacak. Bu devasa proje tamamlandığında Tarsus Mersin’in olacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. Tarsus’a kazandıracakları 600 yataklı modern devlet hastanesinin de bugün temelini atacaklarını kaydeden Erdoğan, "Birileri palavra atar biz iş yaparız. Zaten Mersin Devlet Hastanesi, şehir hastanesi ile kendimizi ispat etmedik mi? Mersin de şehir hastanesini yapan Tarsus’a devlet hastanesi de yapar. 150 trilyonluk bu yatırım Tarsus’u bambaşka bir lige taşıyacak. Tarsuslu hemşehrilerim şehir hastanesi konforunda hizmet alacak. Hayırlı olsun diyorum" dedi.

"Diğerlerinin hafsalasını aşan işlere imza atıyoruz"

Tarsus’a verdikleri üniversite sözünü de yerine getirerek imzaları attıklarını, rektör atanma safhasında olduğunu belirten Erdoğan, "Üniversitemize önümüzdeki yıldan itibaren yatırımlarını yapacağız. Tarsus’a tarım, turizm, sanayinin yanında eğitim de de sınıf atlatacak. Üniversitenin ilçemizin ihtiyacını hissettiği alanlara ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Boşu boşuna yaparsa AK Parti yapar demiyoruz, boşu boşuna durmak yok demiyoruz, önce hayalleri hedeflere hedefleri de gerçeklere dönüştürüyor, diğerlerinin hafsalasını aşan işlere imza atıyoruz" diye konuştu.

16 yıldır hiç kimseyi ötekileştirmeden il, ilçe ayrımı yapmadan hizmet yaptıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede vatandaşlara demokratik haklar ve özgürlükler konusunda büyük mesafeler kazandırdıklarını, Türkiye’nin savunma sanayinde kendi silahını, tankını, silahlı insansız hava aracını yapan bir ülke konumuna geldiğine dikkat çekti. Ekonomiyi 3,5 kat büyüterek ihracatı 36 milyar dolardan 162 milyar dolara çıkardıklarını, milli geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkararak ekonomiyi devler ligine taşıdıklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası para fonuna olan 23,5 milyar dolar borcunu kapatıp, İMF’ye 5 milyar euro borç veren ülke haline getirdiklerini kaydetti.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Artık o eski Türkiye yok. Bugün bu Türkiye başka bir Türkiye. Meyve veren ağacı hep taşladılar. Hep çelme taktılar. Ama bunları aştık, milletimizin çizdiği istikametten şaşmadık, sizlerin emanetini yere düşürmedik. Gecemizi gündüzümüze katarak ailemizden, evlatlarımızdan uykumuzdan fedakarlık yaparak çalışarak ülkemizi bugünlere taşıdık. Ulaşımda, sağlıkta, ticarette, eğitimde, sanayide bugün artık çok farklı bir Tarsus var. Geldiğimiz yeri elbette yeterli görmüyoruz. Sizlerin esenliği için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tarsus Çamlıyayla yolunu 130 trilyona biz inşa ediyoruz. Bu güzergahta bir de tünel yapıyoruz. Havalimanına başlıyoruz. 400 trilyonluk Çukurova Bölgesel Havalimanı. OSB otoyol bağlantısını 200 trilyonluk yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Tarsus turizm merkezi yolu tamamlanma aşamasında. Tarsus Kazanlı bölgesindeki 80 trilyonluk yol yapıyoruz. Mersin Adana yolunun 8 şeride çıkarılması çalışmaları sürüyor"

CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayını yıkacağını söylediğini bir başka adayın "biz gelince satacağız" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Neyi satıyorsun, neyi yıkıyorsun ya. Bu millet sizi mezara gömer ya mezara. Şimdi tutmuş bu Bay İnce, çok da ince değil ya sarayı yıkacakmış. Senin genel başkanın da aynı şeyleri söyledi ama kuzu kuzu geldi. Ama sen o fırsatı da bulamayacaksın. Çünkü o milletin feraseti ile olur. O sarayda bugün ben 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim. Muhteşem bir salonu yeni bitirdik, muhtarlarımızı, garip gurebayı orada ağırlayacağız. Burası kralların, tek adamların değil, milletin temsilcisi muhtarların ağırlandığı mekanlardır. Bu akşam ilk defa 2 bini aşacağız" dedi.

"Elektriği Yörüklerin ayağına götürüyoruz"

Tarsus’ta yaklaşık 50 bin kişiye istihdam oluşturacak 5 yeni OSB kuracaklarını, mevcut OSB alanını 100 hektar genişleteceklerini, Tarsus’a 8 adet baraj gölet ve sulama projesi kazandırdıklarını, bütün ilçe ve köylerin eğitim altyapısını yenilediklerini anlatan Erdoğan, "Bir dönem ülkemizin yüz karası olan 60-70 kişilik sınıflar var mıydı, oralarda okudunuz mu, şimdi böyle sınıflar kalmadı, 30 un altına indirdik, akıllı tahtalar, yeni binalar 658 yeni derslik yaptık 12 okulun inşaatı sürüyor. Yakında Tarsuslu evlatlarımızın hizmetine sunacağız. 5 trilyona gençlik merkezi, 2 adet futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet tenis kortu, hükümet konağı yapacağız. Proje tamam. Yaylalarımızı da ihmal etmedik, göçerlerin ekonomik ve sosyal seviyesi için 750 aileye güneş enerjisi paneli dağıtıyoruz. Elektriği Yörüklerimizin ayağına götürüyoruz. İçinde banyo, tuvalet olan 5 adet konteyner göçerlerin mera alanına yerleştiriyoruz." ifadelerini kaydetti.

"18 yaş altı sağlık hizmeti zaten ücretsiz"

CHP Adayı İnce’nin 18 yaş altına sağlık hizmetini ücretsiz yapmayı vadettiğini oysa yıllardır bunun zaten ücretsiz olduğunu hatırlatan Erdoğan, "18 yaş altı doğumdan 18 yaşa kadar Genel Sağlık Sigortası var Bay Muharrem. Tabi Bay Kemal SSK Genel müdürü iken o hastanelerin durumunu biliyorsunuz değil mi? O hastanelerin durumunu biliyorsunuz değil mi? Merhum Savaş Ay’ın programını izlemişsinizdir. Mekatronik mühendisliği bölümü açacağını söylüyor, Mersin Üniversitesi dahil ülkemizin pek çok üniversitesinde biz o bölümü çoktan açtık, mezun olup ülkemizin kalkınma hizmetine katkı sağlayan gençlerimiz var. Bay Muharrem araştırma geliştirmeden bahsediyor. 77 teknokent 900 Ar-Ge merkezi olduğunu bilmiyor. Ülkeyi kendi bıraktıkları yerde olduğunu zannediyor. İkide bir çıkmış, ben çiftçiyim, ben hayvancılık yaptım diyor, kafasına bir kasket takmış o kasketle beraber benim milletimi aldatacağını zannediyor. Yıllar yılı onları yapanlar çok oldu. Bırak sen o kasketi filan. Senin gönlün ne konuşuyor, icraatın ne onu söyle onu onu. Benim milletin şekle bakmıyor icraata bakıyor. Yunus ne diyor: Derviş olaydı tac ile hırka biz dahi alırdık otuza kırka Kapıyı çıkıp vatandaşın yanına gitmedikleri için 16 yıldır ülkenin nereden nereye geldiğini bilmiyor. 24 Haziran’dan sonra ülkeyi tanımaları için yeterince zamanları olacak. Yatırımlarımızı görmek için daha fazla vakitleri olacak" dedi.