Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Mersin'de bazı belediye başkanları ile sivil toplum örgütü temsilcileri, yayımladıkları mesajla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yaptığı yazılı açıklamada, cumhuriyetin, Türk milletin büyük bir iman ve inançla gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseri olduğunu söyledi. Kocamaz, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklalini kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren şanlı ecdadımız nice zorluklara rağmen destan yazmış ve neticesinde 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanı ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konulmuştur. Bu önemli eserin bilinciyle demokratik, siyasal, kültürel, sosyal alanlarda olduğu gibi özellikle de ekonomik gelişmeye önem vererek atalarımızdan aldığımız cumhuriyet mirasını gelecek nesillere, içinde yaşanılan asrın sorunlarına cevap verecek şekilde geliştirerek ulaştırmalıyız" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise her türlü yokluğa rağmen bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilere Allah'tan rahmet dileyerek, "Onların bu üstün cesaretini ve fedakarlığını örnek alıp hiçbir zaman unutmamak en önemli görevlerimiz arasındadır. Cumhuriyetimizin 95'inci yıldönümünde, Kurtuluş Savaşı'mızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Aziz ve fedakâr milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla bir yaşam, ilelebet bağımsız bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Atatürk'ün önderliğinde, büyük Türk milletinin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ile kutladıklarını belirterek, "Bu milletin canı pahasına, büyük fedakarlıklarla kurduğu cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Cumhuriyetimiz, vatan sevgisiyle dolu büyük Türk milletinin esaret kabul etmeyen karakterinin sonucudur. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci milli tarihimizin kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadelelerden biri olmuştur. Cumhuriyetin kurulması, yenilginin ve işgalin ardından halkımızın Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir araya gelerek kenetlenmesi ile başarılmıştır. Bu ülkenin evlatları Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi ve dünyada söz sahibi bir ülke olması için en üstün vatanseverlik duygularıyla hareket etmektedirler" şeklinde konuştu.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer de mesajında, cumhuriyetin, yok edilmek istenilen milletin yedi düvele karşı verdiği mili direniş hareketiyle

tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti; "Cumhuriyet, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesidir. Bu nedenle bölünmez bütünlüğümüze, demokrasimize ve cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlere sahip çıkalım. Bu anlamlı günde hep beraber kenetlenelim. Birlik ve beraberliğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyete kadar varlığının en önemli güvencesi olacaktır. Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi, tüm isimsiz kahramanlarımızı rahmet , minnet ve şükranla anıyor, tüm ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum.”