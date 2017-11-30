DABB’tan hayata hazırlık kursları

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin, Mezitli Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirdiği rölyef, takı tasarım, mefruşat (dikiş nakış) plates ve aşçı yardımcılığı kursları başladı. Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği yaparak mesleki beceri kazandırmak amacıyla kurslar düzenleyen DABB, yeni dönemi başlattı. Meslek edindirme kurslarının ücretsiz olacağı ve başvurunun DABB’ın Tece’deki eğitim merkezine yapılacağı belirtildi.

DABB’ta KOSGEB eğitimi

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nde düzenlenen meslek kurslarının yanı sıra Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Ücretsiz KOSGEB Girişimcilik Kursu eğitimine de başlandı. Kursiyerler 4 gün sürecek eğitim sonunda belge almaya hak kazanacaklar. Bu belge ile iş yeri açmak isteyen katılımcılar hibelerden faydalanabilecekler. Kursiyerler eğitimlerini Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nihat Doğan tarafından alacak.

“Vatandaşlarımızı hayata hazırlıyoruz”

3.5 yıldır kurslar düzenleyerek istihdama destek olduklarını belirten DABB ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Birliğin kültürel faaliyetleri ve meslek edindirme anlayışı çerçevesinde ücretsiz kurslar düzenlemeye devam ediyoruz. Biz istihdama ve vatandaşlarımıza bir nebze dahi olsa katkıda bulunmanın çabası içindeyiz. Geçen dönem yüzlerce vatandaşımız sertifika alarak meslek sahibi oldu’’ dedi.

Kursların bir diğer amacının da vatandaşları sosyal hayata kazandırmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Çetin, kursiyerlerin evlerinde de bu işi devam ettirebileceklerini, ortaya çıkan el emeği eserleri sergileyip satabileceklerini belirtti.