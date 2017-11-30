Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 11:24

DABB’tan hayata hazırlık kursları

Başkanlığını Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in yaptığı Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin (DABB) Mersin’de istihdama katkı sağlamak amacıyla başlattığı meslek edindirerek hayata hazırlama kursları ve KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri yeni dönemde de sürüyor.

DABB’tan hayata hazırlık kursları

30 Kasım 2017 11:24


Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin, Mezitli Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirdiği rölyef, takı tasarım, mefruşat (dikiş nakış) plates ve aşçı yardımcılığı kursları başladı. Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği yaparak mesleki beceri kazandırmak amacıyla kurslar düzenleyen DABB, yeni dönemi başlattı. Meslek edindirme kurslarının ücretsiz olacağı ve başvurunun DABB’ın Tece’deki eğitim merkezine yapılacağı belirtildi.



DABB’ta KOSGEB eğitimi


Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nde düzenlenen meslek kurslarının yanı sıra Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Ücretsiz KOSGEB Girişimcilik Kursu eğitimine de başlandı. Kursiyerler 4 gün sürecek eğitim sonunda belge almaya hak kazanacaklar. Bu belge ile iş yeri açmak isteyen katılımcılar hibelerden faydalanabilecekler. Kursiyerler eğitimlerini Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nihat Doğan tarafından alacak.



“Vatandaşlarımızı hayata hazırlıyoruz”


3.5 yıldır kurslar düzenleyerek istihdama destek olduklarını belirten DABB ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Birliğin kültürel faaliyetleri ve meslek edindirme anlayışı çerçevesinde ücretsiz kurslar düzenlemeye devam ediyoruz. Biz istihdama ve vatandaşlarımıza bir nebze dahi olsa katkıda bulunmanın çabası içindeyiz. Geçen dönem yüzlerce vatandaşımız sertifika alarak meslek sahibi oldu’’ dedi.


Kursların bir diğer amacının da vatandaşları sosyal hayata kazandırmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Çetin, kursiyerlerin evlerinde de bu işi devam ettirebileceklerini, ortaya çıkan el emeği eserleri sergileyip satabileceklerini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    21°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç