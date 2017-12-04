Dayanıklı tüketim malları sektörü, düşük faizli kredi desteği istiyor

MTSO 8 No’lu Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Komitesi Başkanı Yılmaz, sektörün beklentilerine ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye genelindeki ekonomik durgunluğa rağmen Mersin’de iyi bir sezon geçirdiklerini kaydeden Yılmaz, geçtiğimiz yaz özellikle klima satışlarında beklentilerin üzerinde rakamlara ulaştıklarını dile getirdi. Yaz aylarının oldukça sıcak geçmesi, turizmdeki kısmi hareketlilik ve klima kampanyalarının yoğun olarak yapılması dolayısıyla tahminlerinin yüzde 40-50 fazlası satış gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, bu dönemde beyaz eşyadaki ÖTV indirimi uygulamasının da satışları büyük ölçüde desteklediğini vurguladı. Ancak, yaz aylarının sona ermesi ve düğün sezonunun da tamamlanmasıyla birlikte yeniden durgunluk döneminin başladığına işaret eden Yılmaz, “Durgunluk dönemine giren ticaretin yeniden hareketlenmesi adına beyaz eşyada KDV ve ÖTV indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Komite olarak durgun geçen sezonları canlandırmak adına neler yapabileceklerini tartıştıklarını anlatan Yılmaz, bunun için diğer ilgili komitelerle birlikte hareket etmenin önemli olduğunu kaydederek, “Durgun geçen kış sezonunu tanıtımlara, kampanyalara ağırlık vererek hareketlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Kentimizdeki firmalar bir araya gelerek ortak kampanyalar düzenleyebiliriz ya da büyük AVM’ler ile görüşüp bahçelerinde mini bir fuar havasında hem tanıtım hem satış gerçekleştirebiliriz. Bu sayede dikkatler sektörün üzerine çekilir ve hareket gelir” ifadelerini kullandı.

“Düşük faizli kredi desteği bekliyoruz”

Aralarında dayanıklı tüketim eşyalarının da bulunduğu birçok sektörün hareketlenmesinin inşaat sektörünü hareketlendirmekten geçtiğinin altını çizen Yılmaz, özellikle bu sektörü canlandıracak, yeni projelerin başlamasını sağlayacak düşük faizli kredi desteği verilmesi gerektiğini belirtti. Ticaretin ağırlıklı olarak inşaat sektörüne endeksli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti: “Birçok kalemle dolaylı ya da dolaysız bağlantısı var. Komite olarak gruptaki arkadaşlarımızın önerilerini, talep ve dileklerini yerinde izleyerek olası sıkıntılarını gündeme alıyoruz. Ardından birer rapor haline getirip olgunlaştırarak üst mercilere sunuyoruz. Bu bağlamdaki taleplerimizden bir tanesi de odamızın üyelerine düşük faizli kredi imkanı sunması oldu. Bankalardan maalesef yeterli desteği alamıyoruz. Bu durum piyasalardaki sıkışıklığın artmasını da beraberinde getiriyor. Uygun rakamlarla piyasaya sürülecek olan sıcak para nefes aldıracaktır. Başta inşaat sektörü olmak üzere tüm üyeler bu imkanlardan yararlanmalıdır.”

“Ayakta kalmak için sağlam ticaret önemli”

Durgun geçen bir süreci başarıyla atlatabilmek için üyelerine önerilerde de bulunan Yılmaz, bu dönemde çok para kazanmak kaygısıyla hareket etmek yerine sağlam kişilerle çalışmaya dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Tüm dünyanın ekonomik bir darboğazdan geçtiğini hatırlatan Yılmaz, bu dar ekonomi içinden yara almadan çıkabilmek için çok fazla stoklu çalışılmaması, temasta bulunulan paydaşların tümüne dürüst davranma felsefesinin ön planda tutulması, risklerin azaltılması gerektiğini vurguladı.

“Mersin, dinamik bir yapıda”

Mersin’in dayanıklı tüketim malzemeleri satışında diğer illerden daha avantajlı bir konumda bulunduğuna dikkat çekerek sektörün Türkiye geneline göre daha iyi durumda olduğunu belirten Yılmaz, “Yine de tüm zincirin halkaları birbirini etkiliyor. Belirsizlik ve durgunluk hepimize yansıyor ve piyasaların canlanması için ekstra girişimlere ihtiyaç duyuluyor” değerlendirmesini yaptı.

Mersin’de mağazacılığın şekil değiştirmeye başladığına da değinen Yılmaz, gerek bu değişim gerekse piyasalardaki durgunlukla birlikte geçen yıl kentte sektörde faaliyet gösteren firmaların yaklaşık yüzde 7-8’inin kapandığını anlattı. Kentin aldığı yoğun göçle birlikte artan nüfus potansiyeline hitap edecek büyük kapasiteli işletmelerin öne çıkmaya başladığını bildiren Yılmaz, “Küçük işletmeler bu nedenle kapandı. Onun yerine birçok ürünün bir arada satıldığı büyük kapasiteli işletmeler açılmaya başladı. Kapanan firmalarımız olsa da genel anlamda Mersin’deki ticari kapasitenin azaldığını düşünmüyorum. Yalnızca çalışma yön değiştirip büyük mağazacılık sistemine geçiş başladı” dedi.

Değişen mağazacılık koşullarında hizmetin de yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, MTSO’dan bu noktada da destek beklediklerini ifade ederek, özellikle Eğitim ve Kalkınma Vakfı aracılığıyla hizmet sektöründe faaliyet gösteren personel için kıyafetten hitaba, öfke kontrolünden diksiyona kadar birçok alanda kişisel gelişim eğitimlerinin artırılarak devam etmesini istedi.