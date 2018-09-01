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01 Eylül 2018 16:37

Demir korkuluk bileğine saplandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde atlamaya çalıştığı kapının üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk, demir korkuluğun bileğine ok gibi saplanması sonucu yaralandı.

Demir korkuluk bileğine saplandı

01 Eylül 2018 16:37


Edinilen bilgiye göre, Rıdvan B., Tozkoparan Zahit Mahallesi’ndeki evlerine kapının üzerinden atlayarak girmek istediği sırada dengesini kaybederek düştü. Kazada demir korkuluk Rıdvan B.’nin sağ bileğine ok gibi saplandı. Kolunda demir korkulukla kapıda asılı kalan çocuğa Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralı çocuk, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu spiralle kesilen demir korkulukla birlikte Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından çocuğun ameliyata alındığı bildirildi.




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