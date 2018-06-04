Demirtaş: "Önceliğimiz birlik ve beraberliği sağlamak"

MTSO 29 No’lu Komite Başkanı Demirtaş, yaptığı açıklamada, yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı. Önceliklerinin birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu söyleyen Demirtaş, birliğin sağlanması halinde hem sektörün kalitesinin artacağına hem de kentte medyaya bakış açısının değişeceğine inandığını kaydetti.

Farklı bir yüzyıla girildiğini ve medya sektörünün de önümüzdeki süreçte tüm bu parametreleri göz ardı etmeksizin hareket etmesi gerektiğini belirten Demirtaş, "Özellikle sosyal medya ve diğer dijital platformların milyonlarca insan tarafından kullanıldığını düşünürsek sektörün tüm bu değişimlere muhakkak suretle entegre olması gerek. Düşünsel ve işlevsel olarak çağın gerisinde kalmış bir medya sektörü kabul edilemez. Hele ki tüm dünyada 4. güç olarak değerlendirilen medyanın öncü ve belirleyici olma misyonu göz önünde bulundurulursa bu kaçınılmaz. Görev süremiz içerisinde sektörümüzün bu alanda da gelişim kaydetmesi adına çalışmalar yürütmek istiyoruz" dedi.

Komite olarak bu yeni dönemde sektör içinde birleştirici, bütüncül bir yaklaşımla hareket etme hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Demirtaş, "Altını çizdiğim birçok sorunun çözümlenebilmesi için bu düşüncenin hayata geçirilmesi çok önemli. Sektör içinde temsilcilerle istişare içinde olarak konuların ortaya konması ve ortak akıl çerçevesinde eşgüdümle hareket edilmesi inanıyorum ki hem sektörün kalitesini arttıracaktır hem de kentte, bu alana olan bakış açısını değiştirerek belli bir seviyeye yükseltecektir" şeklinde konuştu.