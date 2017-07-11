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11 Temmuz 2017 15:35

Demokrasi Kavşağı’na Demokrasi Parkı yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentsel tasarım projesi kapsamında Demokrasi Kavşağı’nda park yapım çalışmalarına başladı.

Demokrasi Kavşağı’na Demokrasi Parkı yapılıyor

11 Temmuz 2017 15:35

Demokrasi Kavşağı’nın kent dokusu ile daha uyumlu olması amacı ile yapımına başlanan Demokrasi Parkı’nın 15 Temmuz’da tamamlanması planlanıyor.


Merkez Yenişehir ilçesinde Limonluk Kavşağı olarak başlanan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın talebi üzerine Belediye Meclisi’nin kararıyla ’Demokrasi Kavşağı’ adı verilen kavşağa park yapılıyor. 15 Temmuz’un yıl dönümünde açılışının yapılması planlanan Demokrasi Parkı, bin 507 metrekare alan üzerinde kurulacak ve 850 metrekare yeşil alana sahip olacak. Parkta 12 farklı bitki türü yer alacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kocamaz, göreve başladıkları günden bu yana kentin tarihi, kültürel ve doğal yapısını korumaya çalıştıklarını belirterek, “Kentsel tasarım çalışmaları kapsamında ortaya çıkan eserlerimizin kent dokusu ile daha uyumlu olması için yeşil alan çalışmalarına hız verdik” dedi.




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