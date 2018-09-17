Denetimli serbestlik yükümlüleri çocuklarına kırtasiye yardımı

2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yapılan işbirliği kapsamında, denetimli serbestliğe tabi olup maddi durumlarının yetersiz olduğu tespit edilen yükümlülerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, ilköğretim seviyesinde eğitimlerine devam eden 100 yükümlü çocuğuna ihtiyaçları doğrultusunda, çanta ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketler teslim edildi.