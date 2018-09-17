Denetimli serbestlik yükümlüleri çocuklarına kırtasiye yardımı

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Mersin Deniz Ticaret Odası aracılığı ile yürütülen çalışma neticesinde, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen, denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldı.
2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yapılan işbirliği kapsamında, denetimli serbestliğe tabi olup maddi durumlarının yetersiz olduğu tespit edilen yükümlülerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, ilköğretim seviyesinde eğitimlerine devam eden 100 yükümlü çocuğuna ihtiyaçları doğrultusunda, çanta ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketler teslim edildi.