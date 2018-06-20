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20 Haziran 2018 14:16

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dikti

Mersin’de denetimli serbestlik yükümlüleri, hatıra ormanına fidan dikti.

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dikti

20 Haziran 2018 14:16


Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Değirmençay Köyü yolu üzerinde bulunan ormanlık arazide oluşturulan, ’Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hatıra Ormanı’na denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından fidan dikim, bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 120 adet sedir, kara sedir, mavi sedir ve harnup cinsi fidanlar denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından hatıra ormanına dikilirken, alanda önceden dikilmiş olan fidanların da bakımı yapıldı.


Denetimli serbestliğe tabi yükümlülerin boş zamanlarını değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca, yükümlülere, doğaya kazandıracakları bir fidanın dahi ne kadar önemli olduğu hakkında bilgilendirme yapıldı.




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