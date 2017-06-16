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16 Haziran 2017 12:31

Denetimli serbestlik yükümlülerine gıda yardımı

Mersin’in Tarsus ilçesinde ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik yükümlülerine gıda yardımında bulunuldu.

Denetimli serbestlik yükümlülerine gıda yardımı

16 Haziran 2017 12:31


Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı, Denetimli Serbestliğe tabi olup maddi durumlarının yetersiz olduğunu tespit ettiği yükümlü ailelerine katkıda bulunabilmek amacıyla ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımı yapılması kararı aldı.


Bu kapsamda Tarsus Belediye Başkanlığı tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teslim edilen 52 koli gıda paketi ihtiyaç sahibi olan yükümlü ailelerine teslim edildi.


Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilerince yapılan açıklamada, yükümlülerin, gerek maddi gerekse manevi kalkınmalarına katkı sağlayacak, toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırırken, suçtan uzak kalmalarını sağlayıcı bir takım faaliyetlerden birisi olan maddi yardıma muhtaç yükümlülere kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütleri aracılığıyla bu tür desteklerin zaman zaman gerçekleştirildiğini, bundan sonraki süreçte de bu tür faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.




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