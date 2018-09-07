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07 Eylül 2018 13:17

Denetimli serbestlik yükümlülerine ’kanser’ hastalığı anlatıldı

Mersin’de, denetimli serbestlik yükümlülerine kanser hastalıklarıyla ilgili bilgi verildi.

Denetimli serbestlik yükümlülerine ’kanser’ hastalığı anlatıldı

07 Eylül 2018 13:17


Mersin Denetim Serbestlik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, denetimli serbestlik yükümlülerine ’kanser hastalıklarını tanıma’ hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.


Mersin Adliyesi’nden gerçekleştirilen seminere, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ile 192 denetimli serbestlik yükümlüsü katıldı. Programda, İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından kanser hastalıklarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.


Seminerin ardından isteyenlere kanser taraması yapıldı.




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