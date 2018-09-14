Deneyimli hekimden ‘saç' uyarısı

Medical Park Tarsus Hastanesi'nde görev yapan Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Erol Ak, saç dökülmesi için aktarlarda çare arayanları boşuna zaman ve para kaybetmemeleri için uyardı. 38 yıllık dermatoloji uzmanı olarak şimdiye kadar bitkilerin saç çıkardığına hiç tanık olmadığını belirten Uzm. Dr. Ak, “Saç dökülmesine karşı aktara değil, doktora gidin. Saçlarınıza ancak bilimsel teknik ve yöntemlerle kavuşabilirsiniz” dedi.

Dr. Mehmet Erol Ak, saçların genetik etkenler dışında dengesiz ve yetersiz beslenme, ağır enfeksiyon hastalıkları, kanser hastalığı, sık doğum yapmak, saç boyamak ve stresli yaşam nedeniyle de dökülebildiğini belirtti. Dr. Ak, “Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni olabiliyor. Örneğin, çok bilinmez ama fast food beslenme ve obezite de saç dökülmesine yol açabiliyor. Diğer yandan iftiraya uğrayıp bir gece nezarette kalan ve sabaha kadar bütün saçları dökülene bile rastladım” dedi. Ak, saç dökülmesinin en ağır ve en zor tedavi edilen türünün, genetik temele dayananlar olduğunu söyledi.

"Ekilen saç ömür boyu dökülmez"

Dökülen saçların kökleri hala canlıysa çeşitli yöntemlerle yeniden çıkarılmasının mümkün olduğunu belirten Dr. Mehmet Erol Ak, kökler öldüğünde ise saç ekimi ve buna benzer bazı yeni teknikler dışında seçenek bulunmadığını vurguladı. PRP ve mezoterapinin de uygulanabileceğini ancak saç ekimi kadar etkili yöntemler olmadığını ifade eden Dr. Ak, “Saç ekimi çok emek isteyen, sabahtan akşama kadar süren bir yöntemdir. Ensedeki sağlam saç kökleri alınır ve bazı işlemlerden geçirilerek dökülen yerlere nakledilir. Ekimden 15 gün sonra yeni ekilen saçlar dökülmeye başlar. 3'üncü ayda ise çok güçlü yeni saçlar çıkar. Bunlar, kişinin ömrünün sonuna kadar dökülmez” diye konuştu.

"Kaş, bıyık ve sakal da ekilebiliyor"

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Erol Ak, saç ekimiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

“Saç ekimi yöntemini eğitimli-eğitimsiz, zengin-yoksul, genç-yaşlı toplumun her kesiminden insanlar tercih ediyor. Maliyetinin diğer yöntemlere göre yüksekliği dışında bir olumsuzluğu bulunmadığı için ilgi görüyor. Kadınlar da saç ektirebiliyor ancak işlem için saçların kesilmesi gerektiğinden, bu yöntemden uzak duruyorlar. Yılın 365 günü saç ekimi yapılabilir. Bu yöntemden sonra, eskisinden çok daha güçlü saçlara sahip olan insanların özellikle iş hayatında motivasyonunun arttığını görüyoruz. Saç ekimi tekniği, bugünkü teknolojiyle kaş, sakal ve bıyık için de kullanılabilen bir yöntemdir.”