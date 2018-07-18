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18 Temmuz 2018 15:58

Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya devam ediyor

Türkiye’deki üreme alanlarından 5’ine sahip olan Mersin sahilleri, deniz kaplumbağalarının uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya devam ediyor

18 Temmuz 2018 15:58


Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezini ziyaret ederek, yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma ve denize geri dönüşünü izledi.


Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Arslan, Milli Parklar şefi Mevlüt Çetin ve Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekim Ayşe Gürgen’in eşlik ettiği ziyarette, yetkililerden deniz kaplumbağalarının yaşama alanları ile üreme ve besin zincirleri hakkında bilgi alan Vali Su, daha sonra Celonia Mydas türü yeşil deniz kaplumbağalarının doğdukları kumsala yumurtalarını bırakarak denize geri dönmelerini izledi.


Yumurtadan çıkan bir deniz kaplumbağa yavrusunun denize ulaşmasını da sağlayan Vali Su, burada yaptığı açıklamada, yaban hayat zenginliğinin kentlerin turizmine büyük katkılarının olduğunu ifade ederek, deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından 5 tanesinin Mersin’de bulunduğunu kaydetti. Türkiye’de ikincisi Mersin’de kurulan ve 7 gün 24 saat hizmet veren rehabilitasyon merkezinde, çeşitli sebeplerle hasta olan veya yaralanan kaplumbağaların tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar denize bırakıldığını belirten Vali Su, 2010 yılında kurulan bu merkeze gelen hasta deniz kaplumbağalarının 25’inin tedavisinin tamamlanarak denize bırakıldığını, 7 kaplumbağanın ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.


Her yılın mayıs ayında yumurtalarını bırakmak için Pasifik Okyanusu’ndan 100. Yıl Davultepe, Kazanlı, Erdemli Alata, Silifke Göksu Deltası Kuş Cenneti ve Anamur Dragon kumsallarına gelen Caretta Caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları, Mersin sahillerinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.




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