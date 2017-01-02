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02 Ocak 2017 17:00

Denizde cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Denizde cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

02 Ocak 2017 17:00

Mersin’de 29 Aralık 2016’da yaşanan sel felaketinde deniz kenarında selfie çekerken denize düşerek kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Yılmaz, göz yaşları arasında toprağa verildi.
29 Aralık 2016 Perşembe günü kuvvetli yağışların ardından Adnan Menderes Bulvarı’ndaki iskelede özçekim yaparken suya düşen üniversite öğrencisi Soner Yılmaz’ın bulunması için deniz ve havadan arama ve kurtarma çalışmaları başlamıştı. Dün öğlen saatlerinde Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar, yaptıkları aramalarda iskelenin ayakları yakınındaki kayalıkların arasında Yılmaz’ın cesedini bulmuştu. Bota alınan ceset, Mersin Marina’dan ambulansla otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Bugün ise Soner Yılmaz için Muğdat Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Vali Yardımcısı Ayhan Bayhan, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Kıdemli Albay Fatih Erhan, CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile Yılmaz’ın yakınları katıldı. Cenaze namazında anne Songül Yılmaz oturduğu yerden kalkmazken, yakınları tarafından teselli edildi. Protokol üyeleri ise baba Kenan ile kardeş Caner’le yakından ilgilendi. Soner Yılmaz, Yenişehir ilçe Müftüsü Halil Uzun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından defnedildi.



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