Denizde kalp krizi geçirip öldü

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah erken saatlerde tek başına denize girdiği belirtilen İrfan Koyuncu (66) iddiaya göre denizde kalp krizi geçirdi. Kıyıya yakın olan vatandaşı çevredekiler fark ederek kıyıya çıkardı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık görevlileri ulaştı. Koyuncu’nun nabzının olmadığı ve kalbinin durduğunu belirleyen ekipler ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirilen Koyuncu’ya burada da müdahale sürdürüldü. Çok miktarda su yuttuğu belirlenen yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana’dan tatil için geldiği öğrenilen İrfan Koyuncu’nun yakınları ise acil serviste gözyaşlarına boğuldu. Koyuncu’nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.