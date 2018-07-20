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20 Temmuz 2018 15:04

Denizde kurtarılan göçmenler Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Karpaz Yarımadası açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından başlatılan çalışmalarda kurtarılan 102 göçmen misafir edildikleri Mersin’in Silifke ilçesinde ifadeleri alındıktan sonra otobüslerle Mersin Valiliğine bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denizde kurtarılan göçmenler Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

20 Temmuz 2018 15:04


Kurtarılan göçmenler Silifke’de, Kaymakam Şevket Cinbir’in koordinesinde AFAD, Kızılay ekipleri tarafından karşılandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kazazedelere, Türk Kızılay’ı tarafından hazırlanan yemekler dağıtıldı.


Göçmenlerin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, ifade alma işlemleri tamamlandı. İlçedeki jandarma karakolu ve polis merkezine götürülen göçmenler ifadeleri alındıktan sonra Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurduna getirildi. Burada bekleyen otobüslere bindirilen göçmenler Mersin Valiliğine bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.




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