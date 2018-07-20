Kurtarılan göçmenler Silifke’de, Kaymakam Şevket Cinbir’in koordinesinde AFAD, Kızılay ekipleri tarafından karşılandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kazazedelere, Türk Kızılay’ı tarafından hazırlanan yemekler dağıtıldı.

Göçmenlerin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, ifade alma işlemleri tamamlandı. İlçedeki jandarma karakolu ve polis merkezine götürülen göçmenler ifadeleri alındıktan sonra Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurduna getirildi. Burada bekleyen otobüslere bindirilen göçmenler Mersin Valiliğine bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.