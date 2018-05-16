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16 Mayıs 2018 15:11

Denizde mezuniyet coşkusu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu’ndan, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde mezun olan öğrenciler, mezuniyet sevincini üniformalarıyla birlikte denize girerek yaşadı.

Denizde mezuniyet coşkusu

16 Mayıs 2018 15:11


Tece Kampüsü’ndeki mezuniyet törenine, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Saruhan Özerk İlbeyi, öğretim elemanları, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.


Törende öğrencilere hitap eden İlbeyi, “Artık kıymetli mezunlarımızsınız. Bugün sizler için yepyeni bir gün ve diplomaları hak ettiniz. Bu size çok büyük sorumluluğu da beraberinde getirecek. Dünya ve Türkiye gelişiyor, bu gelişmeleri çok yakından takip edip hep yeni kalmanız lazım. Mesleğiniz dinamik bir meslek, hep araştırın ve öğrenin. Mesleğinizde ahlaklı, dürüst olun” dedi. İlbeyi, aileleri ve mezunlarını ayrı ayrı tebrik etti ve öğretim elemanlarını da mezunların eğitimine yaptıkları katkılardan dolayı kutladı.


Tören, okulda dereceye giren öğrencilerin konuşma yapmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından temsili diplomalarını alan öğrenciler, denizcilik şapkalarını havaya fırlatıp, geleneği devam ettirerek üniformalarıyla denize girdi.




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