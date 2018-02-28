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28 Şubat 2018 16:52

Dere yatağına düşen görme engelli ölümden döndü

Mersin’de ıslah çalışması süren dere yatağının üstü açık kısmına düşen görme engelli Mehmet Özelçi (50), kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Dere yatağına düşen görme engelli ölümden döndü

28 Şubat 2018 16:52


Merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi’nin ortasından geçen Çavuşlu deresindeki ıslah çalışmaları sürerken, ıslah çalışmalarının sürdüğü dere yatağı civarında yaşayan görme engelli Mehmet Özelçi (50), yeterli güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle dengesini kaybederek, yaklaşık 2.5 metre yükseklikten dereye düştü. Dere yatağında az miktardaki suyun içerisine düşen adamın çığlıklarına mahalle halkı yetişti.


Özelçi’yi dere yatağında hareketsiz gören mahalleli kurtarmak için seferber olurken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Mahalleli gençlerden biri, Özelçi’yi sırtladığı gibi dereye uzatılan merdiven aracılığı ile yukarıya çıkardı. Yakındaki sağlık ocağına götürülen Mehmet Özelçi’nin kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı bildirildi.


Mahalle sakinleri ise ıslah çalışması süren dere yatağı çevresinde yeterli güvenlik önlemi alınmamasına tepki göstererek, geçmişte de benzer olayların yaşandığına dikkat çektiler.




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