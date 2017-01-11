Derede devrilen tırda mahsur kalan şoför, son anda kurtarıldı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan Deliçay Deresi’nde yükselen sudan geçmeye çalışan bir tır, akarsuya kapılarak devrildi. Devrilen tırda mahsur kalan şoför, polis ve itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de yağmur ve kar uzun süredir kentin birçok yerinde hayatı felç etti. Kentin yüksek kesimlerinde kardan dolayı yollar kapanırken, göletler, akarsular, dereler doldu taştı. Ayrıca 29 Aralık 2016’da da büyük bir sel felaketi yaşandı ve birçok ev, araba ve iş yeri zarar gördü. Öte yandan, selde 3 kişi hayatını kaybederken, kayıp 2 kişinin aranmasına devam ediliyor. Akdeniz ilçe sınırlarından geçen Deliçay Deresi’nde de yoğun kar ve yağmurun etkisiyle suyun yüksekliği arttı. Dereden her yıl olduğu gibi bu yıl da araç sürücüleri yükselen suya aldırış etmeden karşıdan karşıya geçmeye devam ediyor. Bugüne kadar birçok ölümlü ve yaralanmalı kazanan yaşandığı bölgede bu yıl da büyük bir tehlike atlatıldı. Daha 15 gün önce bir pikap ile tır dereden geçmeye çalışırken suya kapılmış, şans eseri şoförler yara almadan kurtarılmıştı.

Bugün de Deliçay Deresi’nden geçmeye çalışan bir tır sürücüsü büyük tehlike atlattı. Çay Mahallesi’nden karşıya geçmek isteyen Salih Cömert yönetimindeki tır, derenin ortasında akarsuya kapılarak, devrildi. Bunun üzerine bölgeye deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tırın içinde mahsur kalan sürücüyü, yaptıkları çalışmalar sonucunda yara almadan kurtardı.

Bölge sakinleri fazla tonaj aldıkları için tırların kantara girmemek için bu yolu kullandıklarını, bu bölgeden her zaman tır geçişlerinin olduğunu iddia ettiler.