Develi’den kent kültürüne bir eser daha

Mersin Deniz Ticaret Odası’nın kent kültürüne katkı sunmak amacıyla desteklediği çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Şinasi Develi tarafından kaleme alınan ve ’Anılardan Seçmelerle Mersin-2’ adıyla yayınlanan kitap, okuyucusuyla buluşmaya hazırlanıyor.

Şinasi Develi’nin, Mersin Deniz Ticareti dergisinde yer alan makaleleri 2013 yılında kitap haline getirilmiş ve ’Anılardan Seçmelerle Mersin’ adıyla yayınlanmıştı. O dönemde yayınlanmayan makaleler, Şinasi Develi’nin sonraki yazıları ile bir araya getirilerek yazarın ikinci kitabı olarak basıldı.

’Anılardan Seçmelerle Mersin-2’ adlı kitapta ilkinde olduğu gibi Develi’nin gözünden ’Eski Mersin’ anlatılıyor. Toplam 22 ayrı makalenin yer aldığı kitapta, deniz hamamlarından kıraathanelere, Mersin’de yaşamış ünlü tüccarlardan Atatürk’ün Mersin ziyaretine, kentin işlek caddelerinde kaybedilen tarihi eserlere, içme suyunun ilk kullanımından Latin harflerine geçişe kadar kentin kültürüne ve günlük yaşamına ilişkin kişi, olay ve mekanlar yazarın anılarıyla ve kendine has üslubuyla okuyucuya aktarılıyor.

Kısa süre içinde dağıtımına başlanacak kitaba ilişkin değerlendirmelerini paylaşan MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Deniz Ticareti dergisine yazdığı yazılara rahatsızlığı nedeniyle nokta koyan ancak rahatsızlığı döneminde bile yeni yazılar kaleme alan Şinasi Develi’nin araştırma ve yazma konusundaki üretkenliği ile herkese örnek olduğunu söyledi. Çalışmaları için Develi’ye teşekkür eden Lokmanoğlu, kentin tarihine ilişkin bir eser daha kazandırmaktan mutlu olduklarını belirtti.