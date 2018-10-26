Dezavantajlı çocuklar deniz müzesini gezdi

Mersin Valiliğince organize edilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Projesi" kapsamında 50 çocuk deniz müzesini gezdi.

Projeyle ilgili bilgi veren koordinatör Mustafa Sarı, "Projemizin tamamlanma etkinlikleri kapsamında çocuklarımız deniz müzesini gezdiler. Denizcilik alanında Türk tarihinde yaşanan olayları müzede izlediler" dedi.

Sarı, amaçlarının çocuklara sosyal ve kültürel etkinliklerin yanında Milli tarihi de öğretmek olduğunu söyledi. Proje sayesinde sokakta çalışan çocuk sayısının ciddi oranda azaldığını kaydeden Sarı, bu tür projelere devam edeceklerini söyledi.