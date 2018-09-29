Dezavantajlı çocuklar farkındalık için denizde pankart açtı

Mersin Çocuk Hakları Komitesi, tarafından ders dışı zamanlarda denize götürülen dezavantajlı çocuklar, denizin ortasında 'ekranla değil akranla büyüsün çocuklar' pankartı açtı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar Projesi' Mersin'de Çocuk Hakları Çocuk Komitesi aracılığı ile sürdürülüyor. Bu kapsamda ders dışı zamanlarda akranlarıyla denize götürülen çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Ülkemizde özellikle son yıllarda bilişim çağının getirdiği fırsatlardan başta çocuklarımız olmak üzere tüm yetişkinlerimiz günlük hayatta tanışmaktadır. Yetişkinlerimiz işi gereği ekranlarla ve elektronik araçlarla tanışmasına karşılık çocuklarımız başta internet oyunları başta olmak üzere elektronik cihazlar başata cep telefonu ve bilgisayarda daha çok zaman geçirmektedir. Bu da çocuklarımızın bu cihazların olumsuz yan etkilerinden sağlık açısından zarar görmesine neden olmaktadır. Bu nedenle başta bakanlığımız ve diğer kurum ve kuruluşlar olmak üzere "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar "projesine destek olmalıyız" dedi.