Dezavantajlı çocuklara 'yat' gezisi

Mersin Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sokakta ya da risk altındaki çocukların rehabilitasyonu' projesi kapsamında dezavantajlı çocuklar yat gezisi yaptı.

Sosyal Destek Programı (SODES) programı kapsamında hayata geçirilen proje ile risk altındaki çocuklar Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde yat turu yaparak, Akdeniz'in mavi koylarını gezdi. SODES Risk Altındaki Çocuklar Projesiyle Çocuk Koruma Mobil ekip elemanlarınca sosyal incelemeleri yapılan çocuklar projeye dahil edilerek çeşitli spor faaliyetlerinin yanı sıra çocukluklarını gezi piknik ve denizle buluştular.

Proje Koordinatörü Mustafa Sarı, "İl Çocuk Hakları Koordinatörlüğü olarak Mersin'de çocuklara yönelik koruyucu önleyici bir çok çalışmalar yapıyoruz. Özellikle risk altında olan dar gelirli yada parçalanmış ailelerin çocukları öncelikli olmak üzere Mersin'de çocuk odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Mobil ekip çalışmaları yanında çocuklarımızın çocukluğunu yaşayacağı ortamları sağlamak için proje kapsamında okullarımız açılmadan gezilere hız veriyoruz" ifadelerini kullandı.