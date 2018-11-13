Dezavantajlı çocukların sinema keyfi

Mersin'de Sosyal Uyum Projesi kapsamında, 60 dezavantajlı çocuk Çocuk Üniversite Sineması'nda film izleme keyfi yaşadı.

Çocuk Hakları Çocuk Komitesi tarafından yürütülen Sosyal Uyum Projesi kapsamında, Mersin Toroslar Perşembe Ortaokulu'nda öğrenim gören 30'u Suriyeli 60 çocuk Mersin Üniversitesi'nde "Her Çocuk Özeldir" konulu filmi izledi. Proje Koordinatörü Mustafa Sarı, "Mersin de özellikle dezavantajlı semtlerdeki Türk ve Suriyeli çocukların birlikte yaşama kültürü kapsamında sinema gezi gibi sosyal faaliyetlerle eğitim veriyoruz. Amacımız tüm çocukların çocukluklarını farklı kültürle de olsa yaşayabileceklerini ispatlamaktır" dedi.