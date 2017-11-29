Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 14:35

Dijital sapanla hedef vurma oyunu renkli görüntüler oluşturdu

Forum Mersin 10.

Dijital sapanla hedef vurma oyunu renkli görüntüler oluşturdu

29 Kasım 2017 14:35

yıl kutlamaları kapsamında eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Sürpriz hediyeler kazandıran dijital sapanla hedef vurma oyunu renkli görüntüler oluşturdu.


Forum Mersin, bu kez de 10. yılın en büyük projesi olarak Türkiye’deki AVM’lerde daha önce görülmemiş özgün bir etkinliğe imza attı. 18-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşen etkinlikte, ziyaretçiler ellerindeki dijital sapanla dev dijital duvara atış yaparak istedikleri ürünü vurmaya çalıştı.


Dijital duvarda hareket eden hediyeleri vurmayı başaran şanslı isimler ürünlerin sahipleri oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç