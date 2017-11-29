yıl kutlamaları kapsamında eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Sürpriz hediyeler kazandıran dijital sapanla hedef vurma oyunu renkli görüntüler oluşturdu.

Forum Mersin, bu kez de 10. yılın en büyük projesi olarak Türkiye’deki AVM’lerde daha önce görülmemiş özgün bir etkinliğe imza attı. 18-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşen etkinlikte, ziyaretçiler ellerindeki dijital sapanla dev dijital duvara atış yaparak istedikleri ürünü vurmaya çalıştı.

Dijital duvarda hareket eden hediyeleri vurmayı başaran şanslı isimler ürünlerin sahipleri oldu.