Dinamik kavşak kontrol sistemi Mersin geneline yayılıyor

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından dinamik kavşak kontrol sistemi kurulması amacıyla kameraların yerleştirilmesi için alt yapı çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun bir çalışma temposu ile devam ettiği montaj işlemleri ay sonunda tamamlanacak ve 67 kavşakta sistem kullanıma girecek.

Alt yapı çalışmalarına Okan Merzeci Bulvarı 156. Cadde Kavşağı ile başlayan ekipler, Kurdali, Selen, Yumuktepe, Okan Merzeci Bulvarı 207. Cadde, Akbelen Bulvarı Salt Cam, Banio Market kavşakları ile devam etti. Aynı zamanda ekipler çalışmalar kapsamında 46 kavşakta sinyalizasyon altyapı güncellemesi yapacak. Kurulan akıllı sistem sayesinde kavşakların trafik yoğunluğuna göre yönetilmesine imkan tanıyacak. Bu sistem sayesinde kavşaklardaki anlık sinyal düzeni görüntülenirken, anında müdahale edebilme ve şehrin trafik yoğunluğu haritası çıkarılacak. Kavşağa bağlı her yön için kamera sistemleri ilgili yöndeki araçları sayacak şekilde yerleştirilirken bu kameralardan elde edilen veriler trafik kontrol yönetim sistemi merkezinde toplanıp, şehirdeki trafik kontrol altına alınacak. Kavşağa bağlı kameralar sayesinde her yöndeki araçların sayısını tespit eden bu sistem, trafik ışıklarını tamamen araç yoğunluğuna bağlı olarak yönetecek. En yoğun olan yöne, daha uzun süre boyunca yeşil ışık yakılmasını sağlayan sistem sayesinde, araçların ortalama bekleme süresi en aza inmiş olacak. Araçların trafikte daha kısa süre kalması, trafik yoğunluğunun azaltılması, ortaya çıkan zaman kaybının en aza indirilmesi, yakıt tüketiminin azaltılması sağlayacak olan sistem buna bağlı olarak çevre kirliliğinin de önemli ölçüde azaltmış olacak. Bu bağlamda her kavşakta bekleme sürelerinde yüzde 29 iyileşme, karbon emisyonunda yüzde 50 azalma ve yüzde 30 yakıt tasarrufu sağlanacak.