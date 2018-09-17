Dinçer: "Ahilik insan odaklı ticaret ahlakının özüdür"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, bir meslek örgütlenmesinin ötesinde insanı ticari ve ahlaki yönde de eğiterek toplumun sosyal ve ekonomik hayatına büyük etkisi olan 'Ahiliğin' kamuoyuna tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Mersin Valiliği himayesinde Ticaret İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde bu yıl 25. Kutlanacak olan Ahilik Kültürü Haftası kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş'ı ziyaret eden Dinçer, Ahiliğin insan odaklı ticaret ahlakının özü olduğunu söyledi.

"Ahilik geleneğinin devlete önemli katkıları var"

İnsanı ele alan ve insan olarak yetiştiren Ahiliğin geçmişinin 13. Yüzyıla kadar dayandığını, bu geleneğin devlete çok büyük katkılar sunduğunu belirten Dinçer, "Ahilik, Ahi Evran tarafından kurulmuş, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir" ifadelerini kullandı.

"Ahilik, kardeşlik sevgi, saygı, çalışma ve dayanışma demektir"

Ahilik kurumunun bugün modern çağda kurulan bir çok kurum ve kuruluşun temeli ve özü olduğunu kaydeden Dinçer, "Toplumsal huzurun ve barışın sağlanmasının temel taşı olan ahilik aslında kardeşlik, sevgi, saygı, çalışma ve dayanışma demektir. Belirli meslek ilkeleri doğrultusunda yetişmesi önemli olan esnaf ve sanatkarımızın emeğini ve sermayesini ortaya koyarak hem kazanç elde etmek hem de yanında çalışan işçisinin alın terinin karşılığını vererek toplumsal dayanışmaya ve barışa destek olmak gibi görevleri vardır. Ahiliğin temelinde sevgi, saygı, kardeşlik, doğru çalışma, helal lokma, esnafın birbirini desteklemesi, yardımlaşması ve dayanışması yatar. Bunlar aynı zamanda toplumsal huzurun ve barışın sağlanmasına da vesile olur. Emeğini ve sermayesini ortaya koyarak çaba gösteren esnafın kazancı kutsaldır. Bu hafta vesilesiyle sahip olduğumuz bu zenginliği anlayarak gelecek kuşaklara aktarabilmesi adına sizlerden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ahilik Haftasıyla ilgili de bilgi veren Dinçer, "Bu yıl 25. Kutlanacak Ahilik Kültürü Haftası kapsamında ana kutlama programı 20 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Ulu Camii alanında yapılacak olan etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.