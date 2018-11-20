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Dinçer: "Ekonomin kurtuluş reçetesi meslek okullarında"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Türkiye’nin ekonomik hedeflerine emin adımlarla ilerlemesinin katma değeri yüksek ürünler üretmesine bağlı olduğunu belirterek, "Ekonominin asıl kurtuluş reçetesi ise mesleki eğitim okullarıdır" dedi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine emin adımlarla ilerlemesinin katma değeri yüksek ürünler üretmesine bağlı olduğunu belirterek, "Ekonominin asıl kurtuluş reçetesi ise mesleki eğitim okullarıdır" dedi.


Mersin 80 Öncesi Endüstri Meslek Lisesi Mezunları grubu üyeleri Mersin ESOB Başkanı Dinçer'i ziyaret etti. Ziyarette, grubun kurucusu Adnan Kızıltan, Grup Başkanı Mehmet Bulat ve grup yöneticileri yer aldı.



"Sektörlerin aradığı nitelikli elemanlar yetiştirmeliyiz"


Kendisinin de bir endüstri meslek lisesi mezunu olduğunu kaydeden Dinçer, "Bugün yaşadığımız ekonomik durgunlukların ve piyasaların kitlenmesinin ana nedeni üretimsizlikten kaynaklı. Bugün ülkemizde bir tarafta iş arayan ve bulamayan insanlar, diğer tarafta ise kalifiye eleman arayan ama bulamayan firmalar mevcut. Burada bir sorun olduğu kesin. Bunun yolu sektörlerin aradığı nitelikli elemanları yetiştirmekten geçiyor. Bunun içinde mesleki eğitim öne çıkıyor. Yani kalkınmanın ve büyümenin yolu üretimden ve sanayiden geçiyor. Bu bağlamda sanayi-meslek liseleri, sanayi-üniversite işbirliğine ağırlık verilmeli" dedi.

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