Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 15:35

Dinçer, esnaf emeklisinin maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesini istedi

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, 2000’de emekli olan esnafla 1 Ekim 2008’den sonra emekli olan esnafın aldığı emekli maaşında yarı yarıya fark olduğunu belirterek, “2000’de emekli olan bir esnafımızın maaşı, 1 Ekim 2008 sonrası emekli olan esnafımızın maaşının iki katıdır.

Dinçer, esnaf emeklisinin maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesini istedi

04 Aralık 2017 15:35

Bu adaletsizlik acilen giderilmelidir” dedi.


Mersin ESOB Başkanı Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, aynı mevzuata tabi olmalarına rağmen farklı dönemlerde emekli olan esnaf sanatkarların maaşlarında bir dengesizlik olduğunu belirtti. Dinçer, “4 Ekim 2000 öncesinde emekli olan esnaf sanatkarlarımızın aylık hesaplamalarında bu tarihten önceki hizmetler için yatırılan primlerin kümülatif ortalama değeri yüzde 68 iken, 4 Ekim 2000-1 Ekim 2008 tarihleri arasında emekli olanların aylık hesaplamalarında bu tarihten önceki hizmetler için yatırılan primlerin kümülatif ortalama değeri yüzde 53 olarak bağlanmaktadır. Ancak, 1 Ekim 2008’den sonra emekli olan esnafımızın aylık hesaplamasında bu tarihten sonraki hizmetler için yatırılan primlerin kümülatif ortalama değeri ise yüzde 39,58 olarak baz alınmaktadır” dedi.


4 Ekim 2000 öncesinde emekli olan bir esnafın aylığının, 1 Ekim 2008 sonrası emekli olan bir esnafa bağlanan maaşın neredeyse iki katı olduğunu ve bu adaletsizliğin mutlak suretle giderilmesi gerektiğini kaydeden Dinçer, “Aylık bağlamada baz olanın yüzde 39,58’lik değer nedeniyle 1 Ekim 2008 sonrasındaki hizmet süresi ne kadar fazla ise aylık o kadar düşük olacaktır. 2008 sonrasında emekli olmaya hak kazanan esnaf sanatkarlarımızın bu mahrumiyetlerinin ve emekli aylıkları arasındaki dengesizliğin giderilmesi adına, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra aylık hesaplamalarında kullanılan kümülatif ortalama değer yüzde 39,58’den en az yüzde 50’ye çıkarılmalıdır. Bu konuda Birlik olarak ilgili birimlere gerekli girişimlerde bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    15°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç