Bu adaletsizlik acilen giderilmelidir” dedi.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, aynı mevzuata tabi olmalarına rağmen farklı dönemlerde emekli olan esnaf sanatkarların maaşlarında bir dengesizlik olduğunu belirtti. Dinçer, “4 Ekim 2000 öncesinde emekli olan esnaf sanatkarlarımızın aylık hesaplamalarında bu tarihten önceki hizmetler için yatırılan primlerin kümülatif ortalama değeri yüzde 68 iken, 4 Ekim 2000-1 Ekim 2008 tarihleri arasında emekli olanların aylık hesaplamalarında bu tarihten önceki hizmetler için yatırılan primlerin kümülatif ortalama değeri yüzde 53 olarak bağlanmaktadır. Ancak, 1 Ekim 2008’den sonra emekli olan esnafımızın aylık hesaplamasında bu tarihten sonraki hizmetler için yatırılan primlerin kümülatif ortalama değeri ise yüzde 39,58 olarak baz alınmaktadır” dedi.

4 Ekim 2000 öncesinde emekli olan bir esnafın aylığının, 1 Ekim 2008 sonrası emekli olan bir esnafa bağlanan maaşın neredeyse iki katı olduğunu ve bu adaletsizliğin mutlak suretle giderilmesi gerektiğini kaydeden Dinçer, “Aylık bağlamada baz olanın yüzde 39,58’lik değer nedeniyle 1 Ekim 2008 sonrasındaki hizmet süresi ne kadar fazla ise aylık o kadar düşük olacaktır. 2008 sonrasında emekli olmaya hak kazanan esnaf sanatkarlarımızın bu mahrumiyetlerinin ve emekli aylıkları arasındaki dengesizliğin giderilmesi adına, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra aylık hesaplamalarında kullanılan kümülatif ortalama değer yüzde 39,58’den en az yüzde 50’ye çıkarılmalıdır. Bu konuda Birlik olarak ilgili birimlere gerekli girişimlerde bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.