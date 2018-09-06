Dinçer: "Esnaf zabıta ayrılmaz bir bütündür"

kuruluş yılı ve Zabıta Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Saçıkara’yı ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

Birlik Başkanvekili Ömer Şahbudak’ında eşlik ettiği ziyarette Dinçer, zabıta teşkilatının esnaf ve sanatkarlarla ayrılmaz bir bütün olduğunu söyledi. Herkesinin amacının halka sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet vermek olduğunu kaydeden Dinçer, "Bizler esnaf teşkilatı olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukla hareket ediyoruz. Zabıta teşkilatımız da vatandaşlarımızla birlikte devletine karşı her türlü yasal sorumluluğunu yerine getiren esnaf ve sanatkarlarımızın hak ve menfaatini koruma doğrultusunda fedakarca çalışmalar yürütmektedir” dedi.

Zabıta teşkilatının başta kayıt dışıyla mücadele olmak üzere halka daha güvenli, hijyenik ve sağlıklı yaşam alanı oluşturma adına büyük bir özveriyle çalıştığının altını çizen Dinçer, "Bizler esnaf teşkilatı olarak başta Büyükşehir olmak üzere zabıta teşkilatımızın özellikle kayıt dışına yönelik mücadelelerinden son derece memnunuz. Bugün sokaklarda esnafımızın kazancına en büyük gizli ortak olan kayıt dışıyla ciddi bir mücadele söz konusu. Ben bu özverili çalışmalarından dolayı Büyükşehir Zabıta Daire Başkanımız sayın Mustafa Saçıkara ve ekibine teşekkür ediyor, başarı dileklerimi iletiyorum. Yine sayın Daire Başkanımız nezdinde tüm zabıta teşkilatımızın kuruluş yıldönümü ve haftalarını kutluyorum. Bizlerde ayrılmaz bir bütünün parçası olarak zabıtamızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Saçıkara da Dinçer ve Şahbudak’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Saçıkara, "Birlik Başkanımız nezdinde esnafımızın zabıta teşkilatımıza olan destek ve güveni bizleri son derece onurlandırdı. Bizlerde omuzlarımızdaki görev ve sorumluluk bilinciyle esnafımıza ve halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. En küçük bir sorunda dahi kapımız sizlere açık. Ayrıca kuruluş yıldönümümüzü unutmayıp, mutluluğumuzu paylaştığınız içinde teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.