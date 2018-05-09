MERSİN ESOB’da gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Dinçer, birliğe bağlı 69 meslek odasında Ocak ayının ilk haftasından itibaren genel kurul sürecine girildiğini ve Mart ayı sonu itibarıyla oda genel kurullarının sona erdiğini ifade etti. Dinçer, "Bu genel kurullarda 12 meslek odamızda nöbet değişimi yaşandı ve yeni başkanlarımız ile yönetim kurulu üyeleri hizmet bayrağını devraldı. Akabinde 2 Mayıs tarihinde Birliğimizin genel kurulu gerçekleştirildi ve oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerinin desteği ile tekrardan birlik başkanlığına seçildim" dedi.

Kurum olarak güçlü bir ekonomi ve güçlü bir Türkiye oluşturulması adına kentte kurulu tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra mülki ve yerel idarelerle uyum içerisinde çalıştıklarını da kaydeden Dinçer, "Esnafımız büyümenin fidanlığı ekonominin temel taşıdır. Yine esnafımız ödediği vergilerle devletine karşı her türlü yasal sorumluluğu yerine getirmektedir. Bugün sizler bizleri ziyaret ederek devletimizin her zaman esnafımızın yanında olduğunu tekrar gözler önüne serdiniz" şeklinde konuştu.