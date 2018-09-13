Dinçer: "Günlük alışverişlerinizi yerel esnaftan yapın"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Mersin'de yaşayan vatandaşlara, günlük alışverişini yerel esnaftan yapma ve yerel esnafa sahip çıkma çağrısında bulundu.

Mersinlileri gıda, giyim, konfeksiyon, kırtasiye gibi günlük alışverişlerini yerel esnaftan yaparak yerel esnafa sahip çıkmaya çağıran Dinçer, "Kazancını bu kente yatıran, kaderini ve yaşantısını bu kente bağlamış yerel esnafımıza sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir" dedi.

"Yerel esnaflar vatandaşların kara gün dostudur"

Yerel esnaf ve sanatkarın Ahiliğin temelini oluşturduğunu belirten Dinçer, "Büyük çoğunluğu uluslar arası yabancı sermayeli olan Alışveriş Merkezleri'nin (AVM) yanı sıra sokak aralarına kadar giren ve bu kente hiçbir katkısı olmayan zincir marketler, tüketici üzerinde etkili olmaya çalışarak yerel esnafımızın sonunu hazırlamaktadır. Cebinizde nakit olmadığında hesaba yazdırdığınız, yeri geldiğinde borç para istediğiniz esnafımız, mahallemizin bekçileri, vatandaşlarımızın kara gün dostudur" ifadelerini kullandı.

"Kentimiz AVM'lerden geçilmez oldu"

Sermaye düşmanı olmadıklarını dile getiren Dinçer, "Bizler AVM'lere karşı değiliz, yer seçimlerine karşıyız. Belediyelerin ruhsat verme yarışına girmesiyle kentimiz AVM'lerden geçilmez hale geldi. Bunun yanı sıra zincir marketlerin girmediği sokak kalmadı. Bu esnafın yaşaması ayakta kalması lazım. Kapanan her iş yeri, işsizler ordusuna yenilerinin katılması demektir" şeklinde konuştu.