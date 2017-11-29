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29 Kasım 2017 12:36

Dinçer: "İhya hüsrana dönmesin"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, esnaf ve sanatkarların geçmişe dönük prim borçlarını canlandırmak için yürürlüğe konan ihya kapsamında SGK tarafından güncel prim üzerinden hesaplanan ihya bedelinin tamamının 3 ay içerisinde ödenmesi şartı arandığını belirterek, "Mevcut şartlarda hiçbir esnafımız bunu yerine getiremez.

Dinçer:

29 Kasım 2017 12:36

İhyanın hüsrana dönmemesi için bizler süresinde yatırılan para miktarı kadar hizmet verilmesini talep etmekteyiz" dedi.


Başkan Dinçer, geçmişe dönük prim borçlarının yeniden canlandırılması olarak isimlendirilen "ihya" hükmü kapsamında geçmişte vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkarların SGK tarafından güncel prim üzerinden hesaplanan ihya bedelinin tamamını 3 ay içerisinde ödemesi şartı bulunduğunu kaydederek, "Esnaf ve sanatkarlarımızın mevcut durumu düşünüldüğünde güncel primlerle hesaplanan ihya bedelini ödemesi imkansız görünmektedir. Ödemenin tamamının yapılmaması halinde ise ihya geçersiz sayılmakta. Bizler söz konusu ihyanın hüsrana dönmemesi adına, ödediğimiz para kadar hizmet almak istiyoruz. Örneğin bir esnaf sanatkarımızın ihya bedeli olarak 50 bin lira hesaplandı. Ancak esnafımız 20 bin lira ödeme yapabildi. Mevcut hükümde bu para iade ediliyor ve ihya geçersiz sayılıyor. Bizler diyoruz ki güncel prim üzerinden hesaplanan bu ihya bedelini hiçbir esnafımız ödeyemez. Esnaf sanatkarlarımıza yatırdıkları para kadar hizmet alabilme imkanı getirilsin. Esnaf sanatkarlarımızın mağduriyetinin önlenmesi adına bu konu büyük önem arz etmektedir. Yetkililerimizin yıllarca zor şartlar altında yaşama mücadelesi veren esnafımıza bir nefes aldırmak ve emeklilik hakkını elde edebilmeleri adına bu talebimize olumlu yanıt vermelerini beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.


Dinçer, prim ücretlerinin yılbaşı sonrası yeniden belirleneceğini kaydederek, ihya, askerlik ve doğum borçlanmasından yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların daha fazla prim yükü altına girmemeleri adına yılbaşı öncesi başvuru yapmalarının kendi lehlerine olacağını da sözlerine ekledi.




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