Dinçer; "Jandarmayla sürekli iç içeyiz"

Ziyarette esnaf teşkilatının yapılanmasına hakkında kısa bilgi veren Dinçer, “Birliğimiz il genelinde örgütlü 70 meslek odasından oluşmaktadır. Bu odalara bağlı 70 bine yakın üyemiz mevcuttur. Üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması, birlik, beraberliğinin sağlanması, yerelde ve genelde çözüm bekleyen sorunlarına katkı sunma amaçlı çalışmalar yapmaktayız. Esnaf teşkilatı kentte örgütlü en büyük sivil toplum kuruluşudur. Aile büyük olunca elbette sorunlarda büyük oluyor. Artı geniş bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Çamlıyayla’da ki bir esnafımız ile Anamur’da bizden hizmet bekleyen esnafımın talep ve önerilerini anında yerine getirme gayretindeyiz" dedi.

Esnaf ve sanatkarların yerelde ve genelde çözüm bekleyen sorunlarına çözüm üretme gayretlerinin yanı sıra, ilin mülki amiri, yerel yönetimler, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları ile de ikili diyaloglar kurduklarının altını çizen Dinçer, "Esnaf ve sanatkarlarımızın sorun ve çözüm önerilerinin yanı sıra mesleki eğitimin gelişimi, gelişen teknolojiye ayak uyumu, güvenlik ve benzeri konularda da ilimizdeki kurum ve kuruluş temsilcileriyle ikili ilişkilerimizi daima üst düzeyde tutuyoruz. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asayişle ilgili silahlı gücü Jandarma Komutanlığımızla da sürekli iç içeyiz. Sizden önceki komutanlarımızla da sürekli olarak diyalog halindeyiz. Bu diyaloğumuzu sizle de sürdürme azmi ve gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak ise Başkan Dinçer tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizin bakkal amcası, sıcak dost eli esnafımızın örgütlü teşkilatınca gerçekleştirilen bu ziyaret bizleri son derece memnun etmiştir. Bizlerde başta esnaf teşkilatımız olmak üzere diğer STK’lar ve daire müdürlerimizle ikili ilişkilerimizi güçlendirme gayretinde olacağız" şeklinde konuştu.