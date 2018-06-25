Dinçer: “Süratle Türkiye’nin sorunlarına ve ekonomiye odaklanılmalı”

Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Dinçer, seçim sonuçlarına ilişkin İHA’ya yaptığı açıklamada, seçimle birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dayalı yönetim biçiminin uygulamaya geçildiğini hatırlatarak, "Ülkemizin yönetim şeklinde köklü değişiklik yaşandı. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Artık Cumhurbaşkanı tarafından yeni hükümetin bir an önce kurularak, süratle Türkiye’nin sorunlarına, üretime, ekonomiye odaklanmasını, sosyal ve ekonomik refahın toplumun tüm kesimleriyle paylaşılmasını beklemekteyiz” diye konuştu.

Türkiye’nin büyümeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Başkan Dinçer, “Esnaf ve sanatkâr teşkilatımız, sosyal ve ekonomik hayatın omurgasını oluşturmaktadır. Bu omurganın sağlıklı bir şekilde yaşaması için istikrarlı, güvenli ve öngörülebilir bir ekonomiye, siyasal ve hukuki bir zemine ihtiyaç duyulmaktadır. 24 Haziran seçimleri sonrası oluşan tablonun ülkemizin önünün açılacağı, iş dünyasının yatırım kararlarını uzun vadeli alabileceği, esnaf ve sanatkarlarımız için kalıcı çözümlerin üretileceği bir atmosferin oluşturulmasını ümit etmekte ve beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.