Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 14:33

Dinçer: “Süratle Türkiye’nin sorunlarına ve ekonomiye odaklanılmalı”

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarını ilişkin, “Ülkemizde bir kez daha demokratik süreç işleyip milli irade tecelli etmiştir.

Dinçer: “Süratle Türkiye’nin sorunlarına ve ekonomiye odaklanılmalı”

25 Haziran 2018 14:33

Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Dinçer, seçim sonuçlarına ilişkin İHA’ya yaptığı açıklamada, seçimle birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dayalı yönetim biçiminin uygulamaya geçildiğini hatırlatarak, "Ülkemizin yönetim şeklinde köklü değişiklik yaşandı. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Artık Cumhurbaşkanı tarafından yeni hükümetin bir an önce kurularak, süratle Türkiye’nin sorunlarına, üretime, ekonomiye odaklanmasını, sosyal ve ekonomik refahın toplumun tüm kesimleriyle paylaşılmasını beklemekteyiz” diye konuştu.


Türkiye’nin büyümeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Başkan Dinçer, “Esnaf ve sanatkâr teşkilatımız, sosyal ve ekonomik hayatın omurgasını oluşturmaktadır. Bu omurganın sağlıklı bir şekilde yaşaması için istikrarlı, güvenli ve öngörülebilir bir ekonomiye, siyasal ve hukuki bir zemine ihtiyaç duyulmaktadır. 24 Haziran seçimleri sonrası oluşan tablonun ülkemizin önünün açılacağı, iş dünyasının yatırım kararlarını uzun vadeli alabileceği, esnaf ve sanatkarlarımız için kalıcı çözümlerin üretileceği bir atmosferin oluşturulmasını ümit etmekte ve beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç