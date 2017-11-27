Konuyla ilgili açıklama yapan Dinçer, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ve çevresinin halka dönük projelerle değerlendirilmesinin gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent mekanı bırakabilmek açısından önemli fırsat olduğunu söyledi. Mersin kent kimliğinin önemli bir parçası olan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ve çevresinin mülkiyeti kamuda olan önemli bir kent mekan olduğunu hatırlatan Dinçer, "Bu alanın niteliği ve geleceği kent gündemini her zaman meşgul etmektedir. Mersinimiz, kent merkezinde 1 milyona yakın insanımıza ev sahipliği yapmaktadır. Şehrimizin uzun yıllardır plansız bir kent olarak yönetilmesi hem yatırımların önünü kesmekte hem de Mersinlilerin ortak kullanım alanlarının ve kamusal mekanların ortaya çıkarılmasını engellemektedir. Şu bir gerçek ki, insanlar şehirleri inşa ederken kendilerini de yeniden inşa etmektedir. Kent merkezinde kalan Tevfik Sırrı Gür Stadı ve çevresi, gelecek kuşaklarımıza yaşanabilir bir kent mekanı bırakabilmemiz açısından önemli fırsattır” dedi.

“Bu fırsatı alışveriş merkezleri veya büyük rezidans projeleri için kullanarak şehrimizin can damarını kendi ellerimizle yok etmeyelim” diyen Dinçer “Bu bölgenin bütün Mersin halkının kullanımına açık, park ve bahçesi ile çeşitli rekreasyon alanları olarak düzenlenmesi, konser, miting ve kutlama gibi etkinlikler için meydan olarak planlanması, afet durumlarında toplanma alanı olarak kullanılması Mersinliler olarak beklentimizdir. Mersinli hemşerilerimize, esnaf ve sanatkarımıza bırakabileceğimiz önemli bir miras olacaktır” şeklinde konuştu.

Esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak uygun, modern sanayi alanları olmamasının sıkıntılarını uzun yıllardır çektiklerini kaydeden Dinçer, “ Yetkililerden tek isteğimiz bize uygun bir yer gösterilmesiydi. Bizler, esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak kendi imkanlarımızla modern, en son teknolojiyle, mal ve hizmet üretimimizi gerçekleştirebileceğimiz bir alanı inşa edebilirdik. Ancak uzun uğraşlarımıza rağmen bu süreç maalesef tıkanmıştır. Mersin, sanayisini ve ticaretini geliştirecek fırsatı kendi elleriyle itmiştir. Bu durumun Tevfik Sırrı Gür Stadı ve çevresi için bu şekilde sonuçlanmasını istemiyoruz. Mersin halkımız ile esnaf ve sanatkarlarımızın şehrimizi yöneten tüm dinamiklerden beklentisi nefes alınacak ve tüm kesimlere hitap eden kamusal alanlar oluşturulmasıdır. Bu beklentiler doğrultusunda Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak ilimizin güzelleşmesine, yaşanabilir bir kent olmasına katkı sağlamak amacıyla kullanım alanlarının oluşturulması konusunda yürütülecek olan her türlü çalışmada iş birliği içerisinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.