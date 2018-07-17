Dinçer, "Vergide yapılandırma fırsatını kaçırmayın. Esnaf sanatkarlar bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirsin" dedi.

Ziyarette konuşan Başkan Güngör, Dinçer’in 70 meslek odası ve 60 bin esnaf ve sanatkarı temsil ettiğini belirterek, "60 bin esnaf ve sanatkarın hak ve menfaatlerini korumak, işlerinin daha iyi gitmesi için projeler üreten kurumsunuz. Esnaf odalarımızın ve esnafımızın sorunu bizlerin sorunu. Çünkü bizler sizlerle bir nevi iş ortağıyız. Bizler bu ortaklığı işbirliğine dönüştürme gayretindeyiz. Esnaf odaları bizlerin bağlı sebebi. Ülkelerin kendi finansmanlarını sağlamak adına, yatırımları yapma adına ana unsur vergidir. Vergiden anlayışımız ise adil bir vergi sistemi ve herkesin kazancı oranında vergilendirilmesidir. Biz bu anlamda vergi daireleri olarak esnafımıza her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

7143 sayılı yapılandırma kanunu hakkında da bilgi veren Güngör, “ Bu yasadan esnafımızın, sanatkarımızın tüccarımızın yararlandırılması için gereken duyuruların yapılması lazım. Bugün sizlere hem hayırlı olsun; hemde bu kanun hakkında esnafımızın bilgilendirilmesi adına bizlere destek olma talebimizi iletmek için buradayız. Burada her kesimi ilgilendiren bir yapılandırma durumu söz konusu. Özellikle peşin ödemelerde yüzde 95 e kadar faizlerin silinmesi söz konusu. Bu bağlamda konuyu üyelerinize duyurmanız adına sizlerden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Dinçer ise Güngör ve grup müdürlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Esnaf ve sanatkarların devletine karşı her türlü yasal sorumluluğunu yerine getirdiğini aktaran Dinçer, "Esnaflık çok zor meslek. Esnaf önce kendi sosyal güvenliğini cebinden yatırır. Ardından yanında çalıştırdığı kişiye maaş öder ve onun da sosyal güvenlik primini cebinden yatırır. Bunun yanı sıra işyeri sahibine kirasını; belediyelere, maliyeye vergisini öder. Elektrik, su ücretinin yanında dolaylı dolaysız onlarca verginin altında ezilir. Bunun yanı sıra hemen mahallesine kurulan AVM’ler karşısında ayakta kalma mücadelesi verir" ifadelerini kullandı.

"Nüfusa vurduğunda kepenk kapatmada Mersin birinci il"

Kurum olarak esnaf ve sanatkarları ayakta tutmanın çalışması içerisinde olduklarının altını çizen Dinçer, "Mersin’de yılda 5 bin esnaf sanatkar çeşitli nedenlerden dolayı kepenk kapatıyor. Kepenk kapatmada üçüncü il olarak açıklansa da nüfusa vurduğunuzda birinci il Mersin. Maalesef cebinde biraz parası olan, bağını bahçesini satan yada bir yerlerden emekli olup tazminatı alan insanlar hiç bilmediği işlere atılıyor ve ardından kepenk kapatmalar yaşanıyor. Son on yılın analizini yaptığımızda yeni işletme açanların ilk yıl kapatma oranı yüzde 33. İlk 5 yıl içindeki kapatma oranı ise yüzde 91. 5 yılı geçen işletme sayısı ise yüzde 9 oranlarında. Bu analizler ışığında bu kepenk kapatmaların önüne geçilmesi amacıyla birliğimiz bünyesinde danışmanlık merkezi kuruyoruz. Bu merkezle işyeri kuruluşunda rakip analizleri, sektörün ve piyasanın analizi, yer seçimi gibi konularda danışmanlık hizmeti verilerek işletmecilerimize yatırımlarının yönlendirilmesi ve gelişi güzel işyerinin açılmasını önüne geçilmesini aşamasında rehberlik edeceğiz" dedi.

Esnaf ve sanatkarların bu zorluklar altında mücadele verirken, dönem dönem kamu kurumlarına, vergi dairelerine, sosyal güvenlik kurumlarına olan sorumluluklarını yerine getiremediğinin altını çizen Dinçer, "7143 sayılı yapılandırma kanunu bu anlamda büyük fırsat. Söz konusu yasa kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu kurumlarına olan borçlara ilişkin yapılandırma imkanı tanınmış olup, ödeme güçlülüğünün önüne geçilmesi amaçlanmıştır. İlgili kanun kapsamında vergi dairesine olan vergi borçları, sosyal güvenlik kurumlarına olan prim borçlar ile Motorlu Taşıtlar Vergisine, Trafik Cezalarına olan borçlara taksitli olarak ödeme olanağı ve buna benzer bir çok kolaylıklar sağlanmıştır. Esnaf sanatkarlarımızın bu süreci değerlendirerek bu fırsattan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Üyelerimizden 31 Temmuz 2017 olan son başvuru tarihini beklemeden e-Devlet veya internet adresinden veya vergi dairesine bil fiil baş vurarak yapılandırma müracaatlarını yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.