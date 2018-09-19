Dinçer: "Yerli üretim özendirilmeli"

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le ilgili açıklamada bulunan Dinçer, iki hafta içerisinde uygulamaya konulması zorunlu koşulan yönetmelikle, tüketicilerin yerli ürünleri ayırt etmesi ve yerli sermayeye katkı sağlayacak yerli ürünlerin satın almasının teşvik edilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Yabancı markalı ürünlerin rafları istila etmesi ve ithal ürün tüketimine olan ilgi nedeniyle ekonominin dar boğaza girdiğini ifade eden Dinçer, “Ticaret Bakanlığınca getirilen söz konusu zorunlulukla bir ürünün üzerindeki işaretlere bakarak yerli ya da yabancı olduğu anlaşılacak. Halkımızın da yerli ürünü teşvik etmesi hedeflenen bu uygulamayla yerli üreticimize, esnaf sanatkarımıza ve ülke ekonomisine büyük oranda destek olacağına inanıyoruz” dedi.

"Yerlisi varken yabancı ürün almak, kaynaklarımızın yurt dışına gitmesidir"

İthal ürünlere verilen her kuruşun ekonomimizi çıkmaz sokağa götürdüğünü, yerli sanayinin bacasının tütmemesine neden olduğunun altını çizen Dinçer, “Yerlisi varken yabancı mal almak, kıt kaynaklarımızın dışarıya gitmesi ve yatırımların azalmasıdır. Azalan yatırım ise çoğalan işsizliğe neden olur. Bugün güçlü ekonomilere karşı bağımsızlık savaşı veren Türk ekonomisine destek olmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen bu uygulamayı yerli ürünün ayırt edilmesi anlamında atılmış güzel bir adım. Ancak yapılması gereken, yerli üretimin özendirilmesi, üzerindeki yükün azaltılması ve yabancılarla rekabet eder hale getirilmesidir. Yerli üretimin üzerindeki maliyetler düşürülüp, yabancı ürünle rekabet edebilir hale getirilmesiyle raflarımız yabancı ürün istilasından kurtulacak ve yerini yerli ürünlere bırakacaktır. Burada en büyük tüketici olan halkımıza da büyük görev düşüyor. Halkımız da ithal ürünlerden vazgeçip, tüketimlerinde yerel ürünleri ve yerel esnafı tercih etmeli" diye konuştu.