Dinçer'den indirim çağrısı

Dinçer, yazılı açıklamasında, 10 Ağustos'ta ülkeye yönelik gerçekleştirilen ekonomik saldırılar sonucu döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle esnaf ve sanatkarların üretim maliyetlerindeki bütün girdilerde büyük oranda fiyat artışı yaşandığına dikkat çekti. Türkiye'nin ekonomisini çökertemeye çalışan güçlü ekonomilere yönelik verilen bağımsızlık savaşının, hükümetçe alınan tedbirlerle başarıya ulaştığını, esnafından tüccarına ve sanayicisine kadar sergilenen milli duruşla, saldırıların püskürtüldüğünü ve akabinde döviz kurunda düşüşler yaşandığını kaydeden Dinçer, güçlü ekonomilere karşı bağımsızlık savaşı veren ülke ekonomisine bütün güçleriyle destek olduklarını vurguladı.

Dinçer, "Ekonominin temel direği olan esnaf ve sanatkarlarımızın ülkemizin ve kentimizin her köşesinde yürüttükleri ticari faaliyetler, ülkemiz için gelir, vergi ve istihdam olarak geri dönmektedir. Esnaf ve sanatkarlarımızın maliyetlerinin arttığı bu dönemde, döviz kurunda yaşanan gerilemeye paralel olarak sanayi ve ticaretin olmazsa olmazı doğalgaz, elektrik ve akaryakıt ücretlerinde indirime gidilerek, esnaf ve sanatkarların girdi maliyetleri düşürülmelidir. Esnaf ve sanatkara getirilen her destek ülkemizin daha fazla kalkınmasına ve istihdamına katkı olarak geri dönecektir" dedi.

Bunun yanında yerli üretim özendirilmesi, yerli üreticinin üzerindeki yükün azaltılarak yabancılarla rekabet edecek hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Dinçer, "Yerli üretimin üzerindeki maliyetler düşürülüp, yabancı ürünle rekabet edebilir hale getirilmesiyle raflarımız yabancı ürün istilasından kurtulacak ve yerini yerli ürünlere bırakacaktır” ifadelerini kullandı.