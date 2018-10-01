Dinçer'den mezun olduğu Arslanköy İlköğretim Okuluna yardım

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına köy okullarında eğitim gören öğrencilerle şehirde veya büyükşehirde okuyanların aynı olanaklara sahip olması gerektiğini belirten Dinçer, eğitime destek vermek ve öğrencileri teşvik amacıyla doğup büyüdüğü Arslanköy İlköğretim Okulunun bilgisayar ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Dinçer, "Kısıtlı imkanlarla hizmet veren köy okullarımızda fedakar öğretmenlerimizce bu ülkenin başbakanı, milletvekili, öğretmeni, bilim insanı, askeri, öğretmeni yetişiyor. Bu öğrencilerimiz ülkemizin geleceğini oluşturuyor. Onlara destek vermek hepimizin birinci görevi olmalı" dedi.

"Size düşen görev yılmadan çalışmak"

Dinçer, daha sonra Okul Müdürü Behçettin Yedigöz ve emekli ilkokul öğretmeni İsmail Kılınç'la birlikte okulda öğrenim gören 10 ana sınıfını öğrencisine oyuncak, 65 ilköğretim okulu öğrencisine ise kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Kırtasiye dağıtımında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Dinçer, "Bende imkansızlıklar içerisinde sizler gibi bu sıralardan geçtim. 'Biz şehre uzağız, köy okulundayız' diye sakın düşünmeyin. Cennet vatanımızda herkes okuduğu sürece, dürüst ve doğru çalıştığı müddetçe bir yerlere gelebilir. Okuyunca, gayret sarf edince bu ülkede kapılar herkese açık. Eğer yılmadan mücadele ederseniz, okulunuza müdür, ilinize vali, ülkenize bakan, başbakan her şey olabilirsiniz. Size düşen görev yılmadan çalışmak" ifadelerini kullandı.

Dinçer, kendisine okumayı öğreten ve yaşamını hala Arslanköyde sürdüren emekli öğretmen İsmail Kılınç'a plaket taktim etti.