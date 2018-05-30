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30 Mayıs 2018 11:57

Direğe bağlanıp aç bırakılan köpekler kurtarıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde sahibi tarafından elektrik direğine ve kazığa bağlanıp aç ve susuz bırakılan köpekler, zabıta ve Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

Direğe bağlanıp aç bırakılan köpekler kurtarıldı

30 Mayıs 2018 11:57


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesi kırsalında sahibi tarafından elektrik direğine ve kazığa bağlanıp, sıcak havada aç ve susuz bırakılan iki köpeği fark eden vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Tarsus Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ve Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri bitkin haldeki 2 köpeğin yardımına yetişti.


Köpeklere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14 ve 24. maddesi gereğince el konularak, tedavi edilmek üzere Tarsus Geçici Hayvan Barınağı’na götürüldü.




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