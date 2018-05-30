Direğe bağlanıp aç bırakılan köpekler kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesi kırsalında sahibi tarafından elektrik direğine ve kazığa bağlanıp, sıcak havada aç ve susuz bırakılan iki köpeği fark eden vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Tarsus Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ve Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri bitkin haldeki 2 köpeğin yardımına yetişti.

Köpeklere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14 ve 24. maddesi gereğince el konularak, tedavi edilmek üzere Tarsus Geçici Hayvan Barınağı’na götürüldü.