"Dışkıdan enerji" fikri ABD’de mühendislerin ilgisini çekti

Hüseyin Sancar Bozkurt, bu kez insan bağırsağındaki ‘bifidobakterium’ adlı bakteriden enerji üretme fikrini ortaya attı. Uzm. Dr. Bozkurt geliştirdiği fikri, ABD’nin Seattle kentinde düzenlenen ve çevreci enerji sistemlerinin ele alındığı 8. International Conference on Algal Biomass, Biofuels & Bioproducts’ta poster sunumuyla tanıttı. Uzm. Dr. Bozkurt’un fikrine en çok enerji mühendisleri ilgi gösterdi.

Yaptığı araştırmalara dayanarak, 20 bin insanın 1 aylık dışkısından elde edilecek bifidobakteriumla 3.800.000 kilovat enerji üretmenin mümkün olduğunu düşünen Medical Park Tarsus Hastanesi’nden Uzm. Dr. Bozkurt’un fikri, geçtiğimiz aylarda Hollanda merkezli çevre ve sağlık kuruluşu Elsevier’ın dikkatini çekmiş, ABD’deki konferansa davet etmişti. Uzm. Dr. Bozkurt, konferansa tek Türk ve tek doktor olarak katıldı. Konferansta poster sunumu yapan Uzm. Dr. Bozkurt, ortaya attığı fikirle ilgili soruları yanıtladı. Sunuma özellikle enerji mühendisleri ilgi gösterdi.

ABD dönüşü açıklama yapan Uzm. Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, “Mühendisler, konunun biyolojik ayrıntılarını anlamakta zorlandılar ama fikir ilgilerini çekti. Birçok enerji mühendisi iletişim bilgilerini verdi. Dönüşte onlara ayrıntılı bilgi gönderdim. Şu anda ATP’yi enerjiye dönüştüren sistemler var. Yapılması gereken, kanalizasyona karışan insan dışkılarını bir yerde toplayıp, ürettiği ATP’yi enerjiye dönüştüren tesisi kurmak” dedi.

Uzm. Dr. Bozkurt, bifidobakteriumun enerji potansiyeliyle ilgili araştırma ve hesaplamalar yaptığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Sağlıklı bir insan günlük ortalama 150-200 gram dışkı üretir. Bunun içinde de 5 ile 10 milyar arasında bifidobakterium var. Günlük 5 milyar bakteriden hesaplarsak, 20 bin insanın 1 ayda ürettiği dışkıda toplam 30 katrilyon bifidobakterium bulunuyor. Bundan 3.800.000 kilovat elektrik enerjisi üretmek mümkün. Bifidobakteriumdan enerji üretiminin, dünyanın enerji ihtiyacını çevreci yöntemlerle karşılama çalışmalarında, kayda değer bir altertatif olacağını düşünüyorum. Elbette bu konuda bir çalışma başlatıldığında işin içine maliyet ve karlılık kavramları da girecektir.”