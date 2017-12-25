Diyabet ameliyatıyla insülinden kurtuldular

Mersin’de yaşayan Gülay Kurt (55) ve Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Ziraat Mühendisi Ahmet Sağlam (38), uzun süredir tedavi gördükleri tip 2 diyabet (şeker) hastalığından, bipartisyon ameliyatıyla kurtuldu. Mersin’in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük’ün aynı gün gerçekleştirdiği ameliyatların ardında her iki hasta da insülin kullanmayı bıraktı.

Sindirim sisteminde by-pass yapılıyor

Kozan Tarım Kredi Kooperatifi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Sağlam, yaklaşık 7 yıldır yaşadığı şeker hastalığının ameliyatla tedavisi için Op. Dr. Erdal Cücük’e başvurdu. Op. Dr. Cücük ve ekibinin gerçekleştirdiği transit biparsiyon ameliyatıyla, Sağlam’ın bağırsakları ve midesinde by-pass yapıldı. Böylece faydalı hormon üretimi artırılarak, şeker değerinin normale dönmesi sağlandı. Ameliyattan 1 gün sonra Ahmet Sağlam, insülin vurulmayı bıraktı.

Şeker gözlerine zarar veriyordu

Aynı gün, Mersin’den gelen şeker hastası Gülay Kurt’un ameliyatı da Op. Dr. Erdal Cücük ve ekibi tarafından yapıldı. Ameliyat öncesi insülin kullanmadığında şekeri 400 seviyelerine ulaşan Gülay Kurt, ilk günden insülini bıraktı. Kurt’un şeker seviyesi, insülin kullanmamasına rağmen sağlıklı insanların şeker düzeyine geriledi. Kurt, “Şeker hastalığım nedeniyle gözlerimde önemli sıkıntılar başlamıştı. Bu nedenle ameliyatla tedavi olmayı tercih ettim. İlk günden sonucunu gördüm” dedi.