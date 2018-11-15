Diyabete dikkat çekmek için yürüdüler

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Dünya Diyabet Günü'nde Toroslar Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği ile Akbelen Mahallesi'ndeki Koray Aydın Stadı'nda farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) bünyesindeki Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerlerinin ve vatandaşların da hazır bulunduğu etkinliğe, Toroslar Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna da katılarak, destek verdi. Kursiyerler ve vatandaşlarla birlikte ‘Şeker Hastası mısın? O zaman Diyet ve Egzersiz Yapmalısın' pankartını açarak stadın çevresinde yürüyen Tuna, diyabetin tanınması ve korunma yollarının bilinçlendirilmesi konusunda dikkat çekmeye çalıştı. Tuna, yürüyüşün ardından katılımcılarla birlikte Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından kurulan şeker ölçüm standında, kilo kontrolü ve kan şeker düzeylerinin ölçümünü yaptırdı. Günün anısına tüm katılımcılara çanta ve şapka hediye ederek, sağlıklı günler dileyen Tuna, uzmanların yaptığı araştırmalara göre diyabeti önleminin en önemli yolunun diyet ve egzersizden geçtiğine dikkat çekti. TORTEK bünyesinde açtıkları Sağlıklı Yaşam Merkezine gelen kadınlara yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini belirten Tuna, kendisinin de günde en az 10 bin adım yürüyüş yaptığını vurguladı. Yaptıkları bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini ve desteklediklerinin altını çizen Tuna, "Amacımız, mutlu Mersin ve dolayısıyla mutlu Türkiye'dir. Toroslar Belediyesi olarak, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla Toplum Sağlığı Merkezimiz ile birlikte diyabet hastası olabilme ihtimali olan insanlarımızda farkındalık oluşturmak adına bir etkinlik düzenledik. Uzmanlara göre diyabeti önleminin yolu diyet ve egzersizdir. Onun için TORTEK himayesindeki hanımefendiler her sabah bu stadımızda en az 15 bin tur atarak, günlük egzersizlerini yapmaktadırlar. Bugünkü yürüyüşlerine biz de iştirak ettik. Diyabetle mücadelede; hareket etmenin, sporun ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çektik. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyor ve herkesi kontrollü bir şekilde diyet ve egzersiz yapmaya davet ediyoruz” dedi.