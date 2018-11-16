Diyabetle mücadele için ölçümler yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı görevli ekipleri tarafından '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' dolayısıyla, şeker hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak için personele yönelik şeker ölçümü yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası A ve B Blok önünde açtıkları stantta personelin ücretsiz olarak şeker ölçümünü yapan sağlık personelleri, şeker hastalığıyla ilgili bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik yaptığı etkinlikle şeker hastalığı ve obezite konusuna dikkat çekti. Türkiye'de her 100 kişiden 14'ünde bulunan, her yaş grubu için tehdit oluşturan ve kronik bir hastalık olan diyabet hastalığına dikkat çekmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla açılan stantta, sağlık personelleri şeker, boy, kilo ve beden kitle indeksi ölçümü de yaptı.

Kurulan stantta personellere, diyabetin sık görülen başlıca klinik belirtileri, diyabetle yaşam, diyabetten, obeziteden ve kalp hastalıklarından korunmanın yolları, yeterli ve dengeli beslenme konularında da bilgilendirme yapılarak, beden kitle indeksi hesaplama cetveli ve broşür dağıtıldı.