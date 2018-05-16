Doç. Dr. İhsan Üstün, hap kullanan diyabet (şeker) hastalarının doktorları uygun görmesi halinde oruç tutabileceklerini belirtti.

Tarsus Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen ‘Diyabet ve Tansiyon’ konulu konferansta konuşan Doç. Dr. Üstün, şeker hastalarının oruç tutmalarıyla ilgili olarak genelleme yapmanın doğru olmadığını söyledi. Doç. Dr. Üstün, “Şeker hastaları oruç tuttuklarında kan şekeri değerleri çok düşebilir ya da tam aksine çok yükselebilir. En doğrusu, doktorlarına danışmaları ve tahlillerinin sonuçlarına göre onların önereceği şekilde davranmaları. Hap kullanan şeker hastaları, doktorlarının uygun görmesi halinde oruç tutabilirler” dedi.

Tatlı-diyabet ilişkisi

Tatlı-şeker hastalığı ilişkisi hakkındaki bir soruyu da yanıtlayan Doç. Dr. Üstün, “Tatlı yemek şeker hastalığına yol açmaz. Ancak çok tatlı yiyen insanlar çok kalori aldığı için kilo alır. Bu da kişiyi şeker hastası olmaya daha yatkın hale getirir” diye konuştu.

Doç. Dr. İhsan Üstün diyabetle ilgili bazı önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Meyveler, yemekten 2 saat sonra yenmeli ve tek çeşit tercih edilmeli. Bir seferde 2-3 meyve çeşidinden yenmemeli. Muz, kan şekerini fazla yükseltir. Diyabetlilere, eğer muz büyükse yarım yemelerini öneriyoruz. Diyabet hastaları sebze ağırlıklı beslenmeli. Haftada 3 gün 45’er dakikalık yürüyüşler, diyabet hastaları için çok yararlı. Stres kan şekeri değerini yükseltebilir. Diyabet hastalarının stresten uzak durmaları gerekiyor.”