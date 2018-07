Doçent olmak zorlaşıyor

Dr. Ahmet Çamsarı, doçent olmak için artık sadece bazal puanın yeterli olmayacağını, sözlü sınav yapılacağını da belirterek, "Bu kriterlerle kaliteyi arttırıyoruz. Artık gelen hocalar, kesinlikle belli bir seviyenin üstünde olacak" dedi.

Çamsarı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin Üniversitesi olarak proje bazında Kalkınma Bakanlığında hem geçen yıl hem de bu yıl Türkiye birincisi olduklarını söyledi. Geçtiğimiz dönemde gerçekten çok proje ürettiklerini vurgulayan Çamsarı, "Bunun dışında şu an 4 tane daha AB projemiz var. Bunlardan ikisi onaylandı. Bu bölgede hiç yok böyle bir şey. Yayın ve proje konusunda Mersin’de çağ atladık biz. Yakın zamanda yaşadığımız olayları düşünürsek, bunlar gerçekten büyük başarı. 3 seçim ve bir darbe girişimi olayı yaşadık. Bu dönemde biz burada mesaimizin yarısından fazlasını öyle günler geldi ki, bu işlere verdik. Çünkü çok hassas bir konuydu ve devletin bekası hepsinden önemliydi. Tüm bunlara rağmen, yayın ve proje konusunda önemli bir ivme kazandık" diye konuştu.

Üniversite-kent bütünleşmesine yönelik de gerçekten önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Çamsarı, "Özellikle Denizcilik ve Havacılık Fakültelerinin kurulması, bölge açısından son derece önemli. Hele Çukurova Havalimanı’nın yapılıyor olması da bu anlamda önem arz ediyor. Bunun dışında bilgi işlemden merkez laboratuarına, teknoloji transfer ofisinden genç girişimcilik merkezine kadar hepsini yeniden kurduk. Ve buranın anayasası olan yönetmeliklerin tümünü değiştirdik. Üniversitenin bütün yönetmeliklerini dijital platforma taşıyarak tümünü yeniledik. Şimdi hoca alım kriterlerini de değiştirdik. Artık biz alt sınıf bir yeni kurulmuş veya yeni başlayan bir üniversite kriteri ile hoca almayacağız. Üniversitelerarası kurul, sözlü imtihanı üniversitelere bıraktı. Biz şimdi sözlü imtihan şartı getirdik. Puanlamaları yükselttik. Artık Mersin’de doçent olmak için üniversitelerarası kurulun söylediği bazal puan yetmeyecek. Zorlaştırdık. Bu kriterlerle de kaliteyi arttırıyoruz. Artık gelen hocalar, kesinlikle belli bir seviyenin üstünde olacak. İçerideki hocalar da yükselmek için belirli şartları sağlamak zorunda olacak" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaca göre fakülte açılmalı"

Yeni fakültelerin açılması konusunda bir planlama doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine işaret eder Çamsarı, şöyle devam etti; "Bize gelen isteklere bakarsak 10 tane daha fakülte açmak gerekir. Ancak bu konuda yatay büyümeyi biraz dikeyleştirmek lazım. Bölgede olan bölümleri tekrar tekrar açmak mantıklı değil, olanı kaliteleştirmek lazım. Benim şu anki fikrim, yeterince fakülte açtık. ’Hukuk’ deniliyor masala. Ben doktorum, ’Buraya bir Tıp Fakültesi açalım’ deseler sıcak bakmam. Neticede buradan mezun olan öğrencilerin çoğu işsiz kalıyor. Bu çerçevede YÖK geçen yıl Stratejik Planlama Kurulu kurdu. 10 sene sonra ülkeye kaç hukukçu, kaç doktor gerekecek söylüyor zaten. Bir üniversitenin kalitesini gösteren en önemli şeylerden biri, yüksek lisans doktoranın, ön lisansa oranıdır. Doktor yetişme oranında ivme arttı. Kesitsel bakmamak lazım, şu an için 81 milyona 120 bin doktor yetmez. Ama son 10 senede 100’e yakın tıp fakültesi açıldı. Her biri 100-200 mezun veriyor. 10 sene sonra ne olacak? O planlamayı işte YÖK’teki kurum şu an yapıyor."

Tarsus Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarıyla da ilgili bilgi veren Çamsarı, şu an tedbiren rektör olarak kendisinin atandığını hatırlatarak, "Yapılanmaya başladık, oradaki genel sekreter ve rektör yardımcısının atamalarını yaptık. Şu an rektörlük katını yaptırıyoruz ve Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde asaleten rektör atayacak ve personel alımı ile ihalelere başlayacak. Biz şu an sadece yapılanma, bilgi işlem, senato, yönetim kurulu gibi çekirdeği oluşturuyoruz. Ondan sonra idari personel ve hoca alımlarını yeni rektör yapacak. İktisat, teknoloji fakültesi, sağlıkla ilgi bir bölüm ve meslek yüksek okulu var. Uzay ve Havacılık Fakültesi de Tarsus Üniversitesi’ne bağlık olarak faaliyet gösterecek. Mevcut öğrencilerin yanında yeni öğrencileri de alabilmemiz için mutlaka alt yapının hallolması lazım. Uzay ve Havacılık Fakültesi için geçici olarak bir binayı kiraladık, 3 hoca aldık. Hocalar tamamlanınca öğrenci almaya başlayacağız. Havacılık zor bir dal. Göreve başladığım günden bu yana hava ve denize çok önem verdim. Türkiye’nin eksiği olduğuna inanıyorum çünkü. Bu anlamda Deniz Ticaret Odası da çok ciddi bir rakam hibe etti. Yapılacak olan bina ve iç donanımı ile laboratuarları dahil tümünü üstlendi. Protokol imzalandı, 1-2 ay içinde de temelini atacağız. Çok büyük güzel bir Denizcilik Fakültemiz olacak. Şu an için tek sınıfla eğitime başlayacağız, ilerisinde artacak" şeklinde konuştu.

Tarsus Üniversitesi’nin açılmasını olumlu bulduğunu ifade eden Çamsarı, "Bir üniversite belli bir büyüklükten sonra yönetilebilirliği zorlaşır. Oraya açılacak bölümlere dikkat etmek lazım. Gerçekten ihtiyaç gösteren bölümler açıldığında gayet güzel olur. Açmış olmak için açmamak gerekir. Bir bölgede 6 tane olan bölümü bir de Tarsus’ta açarsınız anlamı olmaz, o zaman işsiz yetiştirirsiniz. Öğrenci, eline listeyi aldığında, ’Ben şu mesleğe girersem geleceğim garanti’ diyeceği şekilde olmalı" dedi.