Doğaya 2 bin kınalı keklik salındı

Erdemli ilçesi Kösereli Mahallesindeki törende konuşan Kaymakam Avni Kula, doğayı ve hayvanları sevmenin ve korumanın insanlık görevi olduğunu söyledi.

Doğayı ve canlıları koruma anlamında herkese görev düştüğünü hatırlatan Kula, "Bugün çok güzel bir iş icra ediyoruz. Kınalı keklikleri doğal yaşama bırakıyoruz. Doğaya bıraktığımız bu keklikler inşallah doğal yaşama ayak uydurur ve burada çoğalırlar" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ömer Arslan da bu tür projelerin doğal hayatı desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Arslan, "Bu yıl Erdemli’de bin, Mut’ta bin olmak üzere il genelinde toplamda 2 bin kınalı kekliği doğayla buluşturuyoruz. Geçmiş yıllarda yapılan bilinçsiz avcılık, zirai ilaçlama ve sanayi gübresi kullanımı neticesinde bu canlıların artık nesli tükenme tehlikesi altında. Doğaya bıraktığımız bu kekliklerin bundan sonrada çevre köy halkıyla birlikte korumasını yaparak üremesini sağlayacağız" diye konuştu.

Törene Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mesut Yıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kurt, Avcılık Derneği Başkanı Ahmet Ateş ve mahalle sakinleri katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte keklikler doğaya salındı.